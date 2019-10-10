На камнях не развалились, в броде не утонули. Проехали по Кольскому полуострову на новой Volvo XC90

Источник материала: Tut.by

«Паркетник», говорили они. «Только для асфальта», говорили они. Когда мне прислали приглашение на тест-драйв обновленного Volvo XC90 на полуостровах Средний и Рыбачий, я сначала не поверил. Совсем недавно мы там тестировали UAZ Patriot , и жестче бездорожье еще нужно поискать. Глубокие броды, камни: дороги там хороши для БТРов, потому что даже «уазики» было жаль. А тут Volvo…





О том, как ХС90 ездит по жесткому бездорожью, чуть позже, а пока расскажу про обновления. Самое существенное, увы, касается только европейского рынка. Все дизельные версии стали гибридными, накапливают энергию при торможении — чтобы потом отдавать и экономить топливо. К дизелю добавили электромотор на 14 л. с., который помогает при ускорениях. Поэтому обозначение «D» поменялось на «В», но проблема в том, что в Беларуси и России этих версий не будет. Слишком дорого сертифицировать — с учетом того, что через полтора-два года появится совсем новая ХС90. И с учетом того, что нашему рынку гибриды малоинтересны. «Эко» и «гибрид» для наших людей странные слова, поэтому мы на нашем рынке дальше едем на классическом сочетании «дизель» + автомат. Что еще нового?









Новая решетка радиатора, новые колесные диски, новые цвета кузова и обивка салона, на 30% состоящая из шерсти.

«И это все?» — скажет нетерпеливый читатель. А здесь нужно садиться и слушать лекцию о философии компании Volvo. Скандинавский стиль: шведы сразу делают на века. Сколько лет выпускалась модель 240? По моим ощущениям, лет 300 без всяких модернизаций. Ей еще пользовались викинги, осваивая новые земли, точно. Предыдущее поколение ХС90 держалось на конвейере 12 лет. 12 лет! В мире, где рестайлинги машин случаются раз в год. И кто может назвать предыдущий ХС90 устаревшим? Он до сих пор выглядит актуально. Та же философия и у нынешнего поколения ХС90: сделано добротно, на века. Поэтому он до сих пор хорошо продается: за прошедший год продажи выросли на 1% в мире и 11% в России.



Шерстяной салон — это стильно, экологично и тепло в холодное время года

Я усаживаюсь в машину, осматриваюсь и понимаю, что здесь нечего менять. Большой экран, имплантированный в интерьер, качественные материалы, лаконичный дизайн. Модель выпускается уже пять лет, а у меня нет замечаний ни к внешнему виду, ни к интерьеру. Один момент все же есть: кожаный салон сделан из слишком экологичной кожи, выглядит дешево. Что делать — дань времени.

На заднем сиденье тоже все в порядке: и места много, и сидеть удобно. Багажник вообще бездонная пещера, поэтому на роль большой семейной машины ХС90 подходит идеально. В него все уместятся, всем будет комфортно — и он до сих пор не устарел. Более того, забавно видеть, как некоторые конкуренты скопировали его «хрустальную» рукоятку в интерьере… А так весь набор опций: голосовое управление и далее по списку.



На асфальте ХС90 само спокойствие и комфорт: торопиться совсем не хочется, спокойствие — философия этого автомобиля

Как едет? На асфальте ХС90 с дизелем D5 на 235 л. с. примерный семьянин. Если у вас спокойный и негорячий нрав, если вы любите безопасность так же, как и шведы, — эта машина создана для вас. Неважно, с дизелем или бензином, — она располагает к степенной и комфортабельной езде. На асфальте у ХС90 одна проблема — отсутствие мощных шестицилиндровых моторов. У немецкого «премиум-сегмента» есть, у Volvo нет: роль самой мощной ХС90 отдана гибриду Т8 (407 л. с.), но он не дарит тех «премиальных» ощущений, что многоцилиндровые моторы. Поэтому в сегменте покорителей автобанов ХС90 нет, но для обычной жизни эта машина хороша.

Купил — и подарил себе спокойствие. К слову, в Великобритании ХС90 является единственной машиной на рынке, за рулем которой более чем за 10 лет не погиб ни один человек. И это то, за что Volvo любят: спокойствие и безопасность. В этой модели есть, например, система предотвращения выезда на обочину и система предотвращения столкновения с встречным автомобилем — в безопасности шведы, как всегда, на полшага впереди планеты всей.



Камни — самое коварное бездорожье. С виду ничего страшного, а на деле разворотить подвеску, повредить днище или «убить» шины очень просто. Но ни Volvo, ни шины не пострадали

Volvo любят за безопасность, но уж никак не за то, что ХС90 может валить по бездорожью! Я сам был в шоке: с базовых 238 мм при помощи пневмоподвески клиренс повышается до 267 мм, а это уже величина.

«Ба-бах», «скряб», «скряб» — медленно, погромыхивая подвеской на отбой, но караван ХС90 ползет по Кольскому. Во время теста UAZ Patriot по тем же дорогам мы ехали быстрее, но комфорт этой езды не сравнить. И самое интересное, что на Patriot постоянно лопались заводские шины, а Nokian Hakka Black 2 SUV на ХС90 выдержали все два дня экспедиции. Не лопнула ни одна покрышка, даже на «20-х» дисках, чему я был очень удивлен.





— Посмотрите в окно: мы проезжаем неофициальную базу браконьеров — звучит по рации, а я вижу там пикапы с минскими номерами. Ребята приезжают из Беларуси сюда, за Мурманск. Официально ловят рыбу, на месте солят, складывают в бочки — и везут к нам. А неофициально на Кольском ловят камчатского краба, его здесь много. Он по каким-то причинам до сих пор в Красной книге, хотя местные жалуются, что крабов развелось столько, что скоро они выйдут из воды и начнут строить города.

Это интересные места, живописные, суровые — и прекрасные своей северной спокойной красотой. Но ездить тут на ХС90… Глядя на эти броды, глядя на белый кожаный салон — я реально был очень удивлен, что ни одна из машин не сломалась и не осталась тут навечно. Это очень странно.



Volvo и брод? Как ни странно, это нормально. Во время бродов ни один ХС90 не пострадал

Но ХС90 и правда неплохо едет по бездорожью: у меня нет вопросов к работе противобуксовочной системы, у меня в целом нет вопросов к этому автомобилю. Он прополз там, где дохнут и разваливаются «уазики», и это значит — шведы по-прежнему делают крепкие автомобили.





С одним «но»: не советую заказывать пневмоподвеску. Она ни к чему. Она не нужна этой машине, как это часто бывает и с другими производителями, «пневма» — не более чем дань моде. На асфальте она кардинально ничего не улучшает, а на бездорожье ограничивает скорость. «Бухает» на отбой, заставляет переживать за сохранность пневмоэлементов. Оно нам нужно? С пружинами ХС90 гораздо гармоничнее едет, а что до дорожного просвета… Я не могу себе представить, чтобы машину за 70 тысяч долларов мучили по бездорожью так, чтобы понадобились 267 мм дорожного просвета. Да, ХС90 преодолела дороги Среднего и Рыбачьего. Но проще все же пересаживаться в УАЗ, так спокойнее сердцу и кошельку.





Каков итог тест-драйва? Дизельная ХС90 с пружинной подвеской, белым кожаным салоном и в максимальной комплектации является «мечтой поэта». Особенно если вы воспеваете спокойствие, безопасность и красоту скандинавского дизайна. Если нужен безудержный драйв, вам явно к другим брендам.









А еще, если нужны перезагрузка, суровые и красивые северные пейзажи — фотографии говорят сами за себя. На Кольский нужно ехать. До конца октября там еще сезон.

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Volvo XC90 D5 Рабочий объем, см3 1969 Максимальная мощность, л. с. 235 Максимальный крутящий момент, Нм 480 Максимальная скорость, км/ч 220 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 7,8 Расход топлива, л/100 км (средний) 5,7 Длина, мм 4950 Ширина, мм 2008 Высота, мм 1776 Колесная база, мм 2984 Клиренс, мм 238