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Юный герой: в Беларуси отмечают день рождения Марата Казея

11.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самый юный герой Советского Союза. 90 лет назад родился Марат Казей. В 12 лет белорусский школьник ушел к партизанам. О подвиге пионера-героя – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

История 14-летнего героя Советского Союза начиналась в деревне Станьково, что под Минском. Здесь сохранился даже дом, в котором рос юный партизан-разведчик Марат Казей. Правда, сейчас дом совсем не похож на тот – современный, как и многие в Станьково. Отличает одно -  табличка с надписью: «Здесь жил Марат Казей». Хозяева дома – родственники героя.

«Марат Казей жил здесь. Мама моего мужа была двоюродной сестрой матери Марата. Их семья здесь часто бывала, жила», – рассказала родственница Марата Казея Ирина Нежура.

Школа, где четыре года учился будущий герой, тоже стоит на прежнем месте. Во время войны в ней располагалась немецкая казарма. Чудом сохранилась парта, за которой мог учиться Марат.

«Все, кто приезжают в музей, уже знают о подвиге героя. Нам остается только дополнить их знания малоизвестными фактами. Это действительно наш герой, наш земляк», – рассказала директор Станьковской школы им. М.Казея Ирина Образцова.

Марату было 12 лет, когда он с сестрой остался без родителей. Мальчик стал разведчиком, участвовал в рейдах и диверсиях. Однажды он вывел из окружения партизанский отряд. В мае 1944-го Марат с командиром возвращался с задания и попал в засаду. Сначала они отстреливались, а когда закончились патроны, Казей подпустил противника и подорвал гранатой вместе с собой.

«В годы Великой Отечественной войны в партизанском движении участвовало около пяти тысяч детей. Четверо из них – герои Советского Союза. Марат Казей – самый юный белорус, который совершил подвиг и принес себя в жертву во имя освобождения», – рассказала научный сотрудник музея истории Великой Отечественной войны Екатерина Жук.

В минской 28-й школе уже полвека открыт музей юного героя. Там выставлены личные вещи Марата: матросский костюм, сшитый мамой, фуфайка, ушанка, консервный нож. Это все передала родная сестра Марата Ариадна Казей. В этой школе она долгие годы преподавала белорусский язык и литературу.

«Когда решено было Марату Казею присвоить звание Героя Советского Союза, у его сестры Ариадны попросили фото. Фотографии вроде бы и не было. Потом она вспомнила, что в начале войны к ним в дом пришел немец и сфотографировал Марата за несколько яиц и кружку молока. Сестра нашла эту карточку. Теперь это фото хрестоматийное», – поделилась руководитель музея им. М. Казея в школе №28 г. Минска Надежда Рудак.

В центре Минска установлен памятник Марату Казею. Его создали в 1959 году. Деньги на монумент собрали советские школьники. В бронзе отражены последние минуты жизни героя. В руке – граната, в другой – автомат без патронов.

Марат похоронен в родной деревне, на могиле установили обелиск. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. Звезду героя и орден Ленина вручали уже его сестре.
 
Памятник пионеру-герою установлен также в Москве и Симферополе. В 1968 году именем Марата Казея навали грузовой теплоход.



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Теги: Минск
 
 
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В 12 лет школьник ушел к партизанам. Попав в засаду, он подпустил противника и подорвал гранатой, вместе с собой.
 
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