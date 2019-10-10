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Юный герой: в Беларуси отмечают день рождения Марата Казея
11.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый юный герой Советского Союза. 90 лет назад родился Марат Казей. В 12 лет белорусский школьник ушел к партизанам. О подвиге пионера-героя – корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
История 14-летнего героя Советского Союза начиналась в деревне Станьково, что под Минском. Здесь сохранился даже дом, в котором рос юный партизан-разведчик Марат Казей. Правда, сейчас дом совсем не похож на тот – современный, как и многие в Станьково. Отличает одно - табличка с надписью: «Здесь жил Марат Казей». Хозяева дома – родственники героя.
Школа, где четыре года учился будущий герой, тоже стоит на прежнем месте. Во время войны в ней располагалась немецкая казарма. Чудом сохранилась парта, за которой мог учиться Марат.
Марату было 12 лет, когда он с сестрой остался без родителей. Мальчик стал разведчиком, участвовал в рейдах и диверсиях. Однажды он вывел из окружения партизанский отряд. В мае 1944-го Марат с командиром возвращался с задания и попал в засаду. Сначала они отстреливались, а когда закончились патроны, Казей подпустил противника и подорвал гранатой вместе с собой.
В минской 28-й школе уже полвека открыт музей юного героя. Там выставлены личные вещи Марата: матросский костюм, сшитый мамой, фуфайка, ушанка, консервный нож. Это все передала родная сестра Марата Ариадна Казей. В этой школе она долгие годы преподавала белорусский язык и литературу.
В центре Минска установлен памятник Марату Казею. Его создали в 1959 году. Деньги на монумент собрали советские школьники. В бронзе отражены последние минуты жизни героя. В руке – граната, в другой – автомат без патронов.
Марат похоронен в родной деревне, на могиле установили обелиск. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно. Звезду героя и орден Ленина вручали уже его сестре.
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В 12 лет школьник ушел к партизанам. Попав в засаду, он подпустил противника и подорвал гранатой, вместе с собой.
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