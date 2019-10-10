Для тех, кто устал от сериалов. 11 отличных идей, куда сходить 11 - 13 октября в Минске

Источник материала: Tut.by

Предлагаем комплексное решение для борьбы с серостью Минска! AFISHA.TUT.BY проанализировала статистику всех мероприятий на уикенд на нашем сервисе и в каждом разделе ( «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) выделила страницы, которые вы чаще всего просматривали в период с 7 по 10 октября. Плюс добавили бонусы от редакции.

Сходить на премьеру в кино — «Гемини»





Когда: все выходные. Где: в минских кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Вам предлагают посмотреть, как Уилл Смит идет войной на Уилла Смита — и с двойной ролью справляется на «ура», сообщают первые зрители. Они хвалят свежую ленту за техническую составляющую и замечают, что 120 кадров в секунду прекрасно подходят для классических экшен-сцен (а «Гемини» — это как раз боевик). По сюжету Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…

Бонус от редакции: сходите на премьерный «Дождливый день в Нью-Йорке» . У этого фильма которой море достоинств. Вуди Аллен в режиссерском кресле — это раз. Нью-Йорк, предоставивший свои улицы в качестве уютных декораций в очень алленовском кино, — два. Три — треугольник нежных, но уже звездных актеров (Тимоти Шаламе — Эль Фаннинг — Селена Гомес, отдельно можно вынести маститого Джуда Лоу). Ну и самое главное: в минский прокат фильм выйдет, а в американский — нет!

Что смотреть в минских кинотеатрах



Фото: vk.com/festival375minsk

Когда: 11 октября, 23.00. Где: « Хайд ». Сколько: от 8 рублей.

В пятницу пройдет вечеринка формации 1−2−3−4. В эту ночь запланирован мощнейший лайн-ап с участием диджеев и идеологов музыкальных объединений: Gaamer из Crave. dig, Morgotika — создатель проекта «Мечта» — и другие. Специальным гостем предстоящей ночи станет DJ 1985 — один из лучших российских диджеев новой волны из Челябинска, основатель сообщества Waxxx и ходячая энциклопедия танцевального андеграунда.

Бонус от редакции: а на следующий день здесь же пройдет симпотная хаус-вечеринка вместе с Ten Walls. Для тех, кто в теме, начало в 23.00.

Ночная жизнь Минска: ищем крутую вечеринку

Попасть на концерт музыканта, который не слышит



Фото предоставлено пресс-службой Максима Фадеева

Когда: 12 октября, 19.00. Где: « Минск-Арена ». Сколько: от 55 до 300 рублей (+комиссия). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Максим Фадеев долгое время не выступал на сцене. Несколько лет артист потерял слух, но благодаря современной медицине и технологиям ему удалось выступать снова. Специально под Максима изобрели аппарат, который позволил ему выступать с минимальными рисками для здоровья. Если говорить простым языком, на сцене Максим «слышит» костями собственного черепа, по которым проходят вибрации. Он наблюдает за световыми индикаторами, указывающими верный темп. При этом он еще играет на инструменте. То есть там, где обычный человек использует только один орган чувств, Фадееву приходится задействовать как минимум два. В мире больше нет артиста, выступающего подобным образом.

Бонус от редакции: в столицу едет Blockhead — это такой американский хип-хоп продюсер и музыкант, резидент культового лейбла Ninja Tune. Компанию ему составят уже известный минчанам электронный проект Arms And Sleepers из Бостона и еще один резидент Ninja Tunes — техасский музыкант и продюсер Yppah. Быть во всеоружии 13 октября в « Хулигане ».

Все концерты в Минске и регионах

Взять билет на эстетский спектакль



Фото: Алексей Пивоварчик

Когда: 13 октября, 19.00. Для тех, кто не успеет, еще и 14 октября (понедельник) в 19.00. Где: Ok16 . Сколько: 22 рубля. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Один из самых интересных белорусских режиссеров Александр Янушкевич поставил в Минске спектакль «Стражи Тадж-Махала» по одноименной пьесе американского драматурга Раджива Джозефа. Два друга охраняют индийский Тадж-Махал, который только-только достроили, и пока он скрыт от людских глаз. В их диалоге — предчувствие неведомой красоты: вокруг кричат таинственные птицы, они мечтают стать стражниками в гареме, а за спиной возвышается «жемчужина архитектуры». Но красота — это еще и страшная сила: вскоре друзьям придется отрубить сорок тысяч рук, чтобы строители Тадж-Махала нигде и никогда не смогли повторить свой шедевр.

Бонус от редакции: если экспериментальный театр вас не вдохновляет, сходите вот на непошлую комедию «Трикстер Клуб» в Молодежный театр 13 октября в 18.00. Можете и родителей с собой пригласить — спектакль очень зрительский.

Лучшее в театрах Минска

Провести вечер с мамой в недорогом кафе



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: с 12.00 до 00.00 с воскресенья по четверг, с 12.00 до 03.00 в пятницу и субботу. Где: ул. Козлова, 3.

Сколько бы вам ни было лет, рекомендуем эти выходные посвятить общению с мамой — в понедельник же День матери, не забыли? Потрещать за жизнь можно в приличном кафе. Владельцы Rose Gose сами не любят оставлять в ресторане кучу денег, поэтому открыли в самом центре Минска относительно демократичный бар. Например, за брускетты с вяленой говядиной и трюфельным муссом вы отдадите 7 рублей, за мидии в сливочном соусе — 14 рублей (это набор к вину). Если будете брать что-то с пивом, то есть куриные крылья за 7,5 рубля, куриные наггетсы за 7 рублей, начос с томленой говядиной и салатом авокадо за 7,5 рубля. Это, конечно же, далеко не все идеи, как удивить маму ко Дню матери. Еще 9 неочевидных вариантов — тут .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Когда: все выходные, 11.00 — 20.00. Где: « Либра ». Сколько: 12 рублей, 10 рублей — студенты дневной формы обучения, 8 рублей — школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы. Бесплатно — дети до 7 лет и другие категории граждан (участники ВОВ, инвалиды I и II группы, музейные работники). КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Выставочный зал LIBRA снова выставляет произведения мировых звезд. Этой осенью в галерее показывают не кого-то там, а граффити самого настоящего Бэнкси. Кроме него сможете пофоткать для Instagram работы белорусских художников-хипстеров Мити Писляка, Владимира Цеслера, Сергея Войченко и Михаила Гулина и других артистов из гигансткого списка важных имен мирового стрит-арта.

Бонус от редакции: в столице все еще проходит отличная выставка «Тайна Минотавра» в галерее Савицкого. Если хотите с умным видом поразглядывать классные скульптуры, можете себе позволить! Тем более что мировая презентация этих скульптур успешно стартовала этой весной в Москве и Монте-Карло.

Все выставки Минска — в одном месте

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