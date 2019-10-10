Британцы построили «скромный шедевр» архитектуры. Как вам такая альтернатива высоткам?

Источник материала: Tut.by

Недавно в Беларуси начали задумываться о том, что недорогое и социальное жилье не обязательно должно быть высотным. В Британии же это поняли раньше, поэтому престижную премию RIBA Stirling Prize в этом году получил малоэтажный квартал недорогого (по их меркам) социального жилья в городе Норидж. Он был признан «маяком надежды» и высоко оценен членами жюри. Как этот квартал выглядит — показывает журнал Deezen .





Квартал разработала лондонская студия Mikhail Riches. Он спроектирован как доступная по цене альтернатива высокоплотным многоквартирным домам. Квартал представляет собой около 105 двухэтажных домов с низким энергопотреблением. 45 из них одноквартирные, 60 — многоквартирные.









Квартал занимает площадь около гектара, четверть которой занимают общественные пространства. Это аллея, сад и безопасные игровые площадки.









Жюри оценило квартал дело как «новаторский проект и выдающийся вклад в британскую архитектуру», а президент RIBA назвал проект «маяком надежды». Он предложил использовать такой тип застройки как пример для местных властей Британии.









Кроме того, жюри Stirling Prize назвало проект «скромным шедевром».

— Это высококачественная архитектура в ее самой чистой, экологической и социально-ответственной форме. За сдержанными кремовыми фасадами стоят безупречно детализированные и очень устойчивые дома — невероятное достижение для такого масштаба, — сказали в жюри.