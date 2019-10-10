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Уточнили: пять граждан Беларуси погибли и пять ранены при ДТП в Калужской области
Источник материала: Партизан
Пять граждан Беларуси погибли и еще пятеро пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса и грузовика в Калужской области,
По предварительным данным МВД, на 202-м километре автодороги М-3 "Украина" в Бабынинском районе микроавтобус Mercedes Sprinter при развороте столкнулся с фурой, ехавшей в попутном направлении, и съехал в кювет.
"Пострадали десять человек – граждане Республики Беларусь, пять из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, трое пострадавших госпитализированы в больницы Калужской области, еще двоим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
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Пять граждан Беларуси погибли и еще пятеро пострадали, по уточненным данным, при столкновении микроавтобуса и грузовика в Калужской области, сообщил РИА Новости...
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