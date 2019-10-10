Иранских женщин впервые за 40 лет пустили на футбол. И сразу 14:0

Раньше иранским женщинам заходить на стадионы было строго запрещено. ФИФА настояла на отмене запрета после того, как иранская болельщица, пойманная при попытке войти на стадион в мужской одежде, подожгла себя перед зданием суда из страха преследования.









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Исторической игрой стал матч между сборными Ирана и Камбоджи, который иранская команда выиграла со счетом 14:0. 3500 «женских» билетов, как сообщается, разошлись за считаные минуты.









GETTY IMAGES, Раха Пурбахш.





Одной из попавших на матч женщин была спортивная журналистка Раха Пурбахш. «Я до сих пор не верю, что это случится. Все эти годы я смотрела игры по телевизору, а теперь увижу вживую», — сказала она агентству «Франс Пресс» перед игрой.









Однако многие болельщицы остались недовольны условиями продажи билетов и пребывания женщин на стадионе.





Как рассказала посетившая матч активистка Мариам Шоджаи, женский сектор на стадионе был отделен от мужских перекладинами. Также она недовольна тем, что для женщин на 78-тысячном стадионе выделили только 3500 билетов.





«Это не то, за что мы боролись», — написала она в твиттере.





«Это пример половой дискриминации — тысячи пустых мест, но многим женщинам билетов не досталось. Многие из них очень недовольны», — сказала активистка в беседе с Рейтер.





Представитель правительства объяснил небольшое число женских билетов тем, что общество не готово к отмене запрета.





«Инфраструктура стадиона „Азади“ готова к присутствию женщин. Но должна быть готова культурная и ментальная инфраструктура», — заявил он.





Самосожжение ради футбола

Запрет женщинам посещать футбольные матчи был введен в Иране вскоре после Исламской революции 1979 года. Власти и церковь мотивируют это тем, что женщинам якобы может повредить «мужская» атмосфера стадиона — ругань и вид полуодетых мужчин.





Многие иранские активистки уже долгие годы боролись за отмену запрета.





Однако правозащитники считают, что причина запрета в том, что многие в Иране опасались того, что, получив эти элементарные права, женщины начнут требовать других.









«Единственная логика за сохранением этого раздражающего всех запрета в том, что, если его отменить, женщины будут требовать больше прав, как и должны», — говорит сотрудница правозащитной организации Human Rights Watch Минки Уорден.





Ситуация изменилась после трагического самосожжения болельщицы по имени Сахар Ходайяри.





В начале сентября болельщица была задержана при попытке проникнуть на стадион в мужской одежде. Опасаясь тюрьмы, она подожгла себя у здания суда. Девушка скончалась от ожогов в больнице спустя неделю.





В знак солидарности многие европейские футболистки стали выходить на поле с голубыми повязками в память о Ходайяри, которая одевалась в синие цвета своей любимой футбольной команды.





После этого случая в футбольной федерации ФИФА усилили давление на Иран с целью добиться полной отмены запрета.



