На “Лістападзе” покажут 154 фильма из 50 стран

На “Лістападзе” покажут фильм Кутило “Стриптиз и война”, “забаненный” Минкультом.









Афиша "Лістапада" / listapad.com





euroradio.fm . Они объявили программу игрового и документального кино, конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории “Лістападзік”. Об этом 10 октября на пресс-конференции в Falcon Club рассказали организаторы фестиваля, пишет. Они объявили программу игрового и документального кино, конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории “Лістападзік”.





Интересно, что в основном конкурсе документального кино участвуют две картины белорусских режиссёров — “Обход” Виктора Аслюка и “Стриптиз и война” Андрея Кутило. В прошлом году Минкульт порекомендовал дирекции “Лістапада” не включать фильм Кутило и работы других молодых авторов в Национальный конкурс. Ситуация вызвала скандал: киносообщество обвинило комиссию во главе с Ириной Дригой в цензуре. В знак протеста некоторые режиссёры сняли свои фильмы с конкурса.









Ещё одна документальная работа белорусской режиссёрки Анастасии Лашкевич из Белорусской академии искусств, “Мой французский дядя”, будет представлена в конкурсе национальных киношкол.





Кстати, в этом году документальные фильмы переедут из кинотеатра “Мир” в ТРЦ Galileo в кинотеатр Silver Screen. По словам Ирины Демьяновой, директора программ документального кино, залы в Silver Screen больше подходят для просмотра документалок — они небольшие и уютные.





Всего в конкурсе национальных киношкол будет представлено 22 фильма и 15 киношкол, в основном конкурсе документального кино — 13 фильмов, в “Молодости на марше” — 12 картин, в “Лістападзіке” — 8 и в основном конкурсе игрового кино — 12 фильмов.





Во время общения с прессой Игорь Сукманов, директор программ игрового кино и “Лістападзіка”, посоветовал обратить внимание на фильмы с грузинскими корнями — “А потом мы танцевали” (Леван Акин, Грузия/Швеция), “Преступный человек” (Дмитрий Мамулия, Грузия/Россия), “Вдох-выдох” (Дито Цинцадзе, Грузия/Россия).





Билеты на церемонию открытия и закрытия фестиваля поступят в продажу 21 октября. Их можно будет купить за 20 рублей в кассах кинотеатра “Москва” и онлайн. Билеты будут стоить от 2,50 до 7 рублей.





Фильмом закрытия станет лента немецкого режиссёра Марка Шлихтера “Альфонс Циттербаке — отсчёт пошёл”. Фильм-открытие организаторы обещают объявить на следующей неделе.





Показ фильмов и мероприятия “Лістапада” будут проходить в кинотеатрах “Беларусь”, “Москва”, “Пионер”, “Центральный”, Falcon Boutique Кино, в Silver Screen в Galileo и в Музее истории белорусского кино.





15 октября организаторы фестиваля объявят программу Национального конкурса и Индустриальной платформы, а также внеконкурсные ивенты фестиваля.



