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Лукашенко отправил Зеленскому благодарственное письмо и пригласил его в гости

11.10.2019 08:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко направил президенту Украины Владимиру Зеленскому благодарственное письмо и пригласил его в гости, пишет TUT.by.

Руководитель Беларуси поблагодарил коллегу за теплый прием делегации в Житомире. На прошлой неделе там прошел Форум регионов Беларуси и Украины. Во время него состоялась встреча Лукашенко и Зеленского.

В своем письме Лукашенко подчеркнул, что переговоры на высшем уровне показали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.

"Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", — добавил белорусский руководитель.

Лукашенко пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время.


4 октября Лукашенко и Зеленский в Житомире провели первую встречу. Лидеры стран обсудили развитие сотрудничества между государствами.
 
 
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Александр Лукашенко направил президенту Украины Владимиру Зеленскому благодарственное письмо и пригласил его в гости, пишет TUT.by.
 
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