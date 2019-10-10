Лукашенко отправил Зеленскому благодарственное письмо и пригласил его в гости

Руководитель Беларуси поблагодарил коллегу за теплый прием делегации в Житомире. На прошлой неделе там прошел Форум регионов Беларуси и Украины. Во время него состоялась встреча Лукашенко и Зеленского.





В своем письме Лукашенко подчеркнул, что переговоры на высшем уровне показали солидарность стран в вопросах международной повестки дня и двустороннего сотрудничества.





"Рассчитываю на продолжение активных и содержательных контактов", — добавил белорусский руководитель.





Лукашенко пригласил Зеленского приехать в Беларусь с официальным визитом в удобное для него время.









4 октября Лукашенко и Зеленский в Житомире провели первую встречу. Лидеры стран обсудили развитие сотрудничества между государствами.