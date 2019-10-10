Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

сообщении Японского метеорологического агентства. Об этом говорится вЯпонского метеорологического агентства.





Ожидается, что стихийное бедствие достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября и задержится там в течение суток, а затем продолжит движение на северо-восток к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке страны. По данным агентства, тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди.





Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.









9 сентября в Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались более 885 тыс. домов. Тогда стихия обрушилась на префектуру Сидзуока. По данным японских властей, из-за бедствия пострадали 22 человека. 22 сентября страны достиг тайфун «Тапа», в результате которого погибли два человека, еще 19 пострадали. Тогда без электричества остались около 40 тыс. домохозяйств.







