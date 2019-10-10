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Японии предсказали мощнейший тайфун за последние 60 лет

11.10.2019 07:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Тайфун «Хагибис», надвигающийся на Японию, будет сопоставим по силе с тайфуном «Ида», обрушившимся на страну 61 год назад и унесшим жизни свыше 1,2 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Японского метеорологического агентства.

Ожидается, что стихийное бедствие достигнет региона Токай или Канто вечером 11 октября и задержится там в течение суток, а затем продолжит движение на северо-восток к региону Тохоку. Синоптики прогнозируют сильный ветер 12 и 13 октября преимущественно на востоке страны. По данным агентства, тайфун принесет с собой рекордно сильные дожди.

Метеорологи сравнивают надвигающееся стихийное бедствие с тайфуном Каногава (Ида) 1958 года, который вызвал наводнение рек. Из-за возможных обильных осадков синоптики предупреждают об угрозе оползней, штормов и затоплений.


9 сентября в Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались более 885 тыс. домов. Тогда стихия обрушилась на префектуру Сидзуока. По данным японских властей, из-за бедствия пострадали 22 человека. 22 сентября страны достиг тайфун «Тапа», в результате которого погибли два человека, еще 19 пострадали. Тогда без электричества остались около 40 тыс. домохозяйств.
 
 
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Тайфун «Хагибис», надвигающийся на Японию, будет сопоставим по силе с тайфуном «Ида», обрушившимся на страну 61 год назад и унесшим жизни свыше 1,2 тыс. человек.
 
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