Сергей Чалый: Беларуси нужна буржуазно-демократическая революция

belsat.eu Такое мнение высказал экономист Сергей Чалый во время медиазавтрака, на котором была презентована программа Октябрьского экономического форума 2019 года, пишет

«Мы создали все условия для бизнеса, а теперь вы нам должны»

По словам Сергея Чалого, экономическая модель в Беларуси построена таким образом, чтобы главным источником дохода было государство:





«Это касается не только зарплат бюджетников и пенсий, но и предпринимательства. Если внимательно посмотреть за отношениями наших властей (особенно президента) с инвесторами, то всегда будет звучать фраза «мы создадим (или создали) для вас все условия, вы непременно заработаете». И в большинстве случаев государство действительно создает особые условия для отдельных бизнесменов и инвесторов. Фактически власти превращают то, что они производят (разрешения, указы, законы и т.д.), в особые условия в виде уменьшения конкуренции для тех, кому это нужно. То есть идет конвертация чиновничьей работы в поток денег для бизнеса».









Чалый отмечает, что этой системе отношений бизнеса и государства «большая часть предпринимательской прибыли на самом деле является рентной прибылью», то есть платой за пользование теми или иными условиями или ресурсами.





«Но в этой доброжелательности власти есть и другая сторона медали, о которой обычно забывают. После того, как выясняется, что бизнес развивается успешно, президент говорит: ну смотрите, мы, как и обещали, создали все условия, вы зарабатываете. А теперь вы нам должны. Наступает так называемая «социальная ответственность». Сделайте нам что-то хорошее за то, что мы вам разрешили работать».









Медиазавтрак. Фото: Ирина Ареховская / Belsat.eu





«Это означает, с точки зрения инвестиционного климата, что крупный бизнес, с которым происходит такого рода сделка, не может заранее оценить затраты. Это делает очень сложным бизнес-планирование», – говорит экономист.

Невидимый стеклянный потолок

В случае, если бизнес в Беларуси достигает успеха самостоятельно, без помощи государства, то рано или поздно он сталкивается с тем, что Чалый называет «невидимым стеклянным потолком».





Основатель сети «Евроопт» ООО «Евроторг» принадлежит двум кипрским фирмам. Владельцами кипрских фирм являются две фирмы на Виргинских островах, принадлежащие белорусам Сергею Литвину и Владимиру Васильку.

«Суть в том, что если вы превращались в открытых чемпионов, к вам приходили «вежливые люди» и говорили: теперь вы будете работать по-другому, деньги будут идти иначе и состав акционеров будет другим, так как вам уже хватит. Если бы «стеклянных потолков» не было, то нашему бизнесу не было бы необходимости структурировать собственность таким образом, чтобы центр прибыли находился за границей. Например, так работает «Евроопт», – поясняет Чалый.





Это приводит к тому, что успешные бизнесмены являются не собственниками своих бизнесов, а, скорее, временными правителями. «Мы видим это по судьбе многих олигархов, попавших в опалу», – добавляет Чалый.

Айтишникам подарили льготы, но не изменили правила игры

Таким образом, по словам Чалого, в Беларуси была создана архаичная социально-экономическая модель. Экономист предложил для ее описания следующую метафору:





«Мы получили сословное общество, где разные сословия имеют различные права и привилегии. Это пирамида, которая управляется декретами. Внизу пирамиды – обычные работники. Для них существует декрет № 3 (он же декрет №1 «о тунеядцах»), основная задача которого заставить людей работать. Второе сословие – это малый и средний бизнес, для которого существует декрет №7 о развитии предпринимательства. Третье сословие – это алхимики. Особенно в ситуации, когда существует проблема с казной, когда нужно чудо, алхимики приходят и говорят: мы преобразуем свинец в золото, но нам нужны льготы. Это ПВТ и айтишники, для них существует декрет №8. Они добывали цифровое золото», – говорит экономист.









По мнению Чалого, проблема айтишного декрета в том, что он подарил части бизнеса льготы, но не изменил правила игры.





Великая хартия вольностей – политико-правовой документ, который был составлен в июне 1215 года и защищал ряд прав свободного населения средневековой Англии. Во времена Английской буржуазной революции Хартия приобрела значение символа политической свободы, став знаменем борьбы британцев против королевского деспотизма.





«Сами по себе новые технологии не означают общественного прогресса. У нас вместе с айфонами и программированием восстановлена абсолютно архаичная политическая и социальная системы. На самом деле мы находимся в условиях средневековой Британии накануне принятия Великой хартии вольностей. Великая хартия вольностей о чем была? О невозможности произвольного налогообложения, о невозможности внесудебного преследования. Это то, чего у нас нет. Сегодня Беларуси нужна буржуазно-демократическая революция», – подчеркнул экономист.















