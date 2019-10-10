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На Кубе избрали первого за 43 года президента

11.10.2019 07:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым президентом Кубы после воссоздания этого поста, сообщает газета Granma

Его на этот пост избрал парламент страны — Национальная ассамблея народной власти.

Пост президента Кубы существовал до 1976 года, когда был заменен на пост председателя Государственного совета. Эту должность на протяжении 30 лет занимал лидер кубинской революции Фидель Кастро, а в 2006 году его сменил брат — Рауль Кастро. 59-летний Мигель Диас-Канель Бермудес в 2018 году стал третьим в истории Кубы человеком, занимающим этот пост.

В 2019 году на Кубе была принята новая Конституция страны, которая восстановила пост президента. Таким образом, после избрания Мигель Диас-Канель продолжил занимать пост лидера государства. Срок его полномочий, в соответствии с Конституций, составляет четыре года. На этом посту он должен остаться по меньшей мере до 2023 года, пишет РБК.


«Революция — это не борьба за настоящее, революция — это борьба за будущее. Родина, на которой, мы думаем, построено общество справедливое и достойное, является родиной завтрашнего дня», — заявил Диас-Канель во время инаугурационной речи.

Он отметил, что приоритетами его политики останутся экономика и оборона страны. В числе приоритетных программ развития он назвал наращивание иностранных инвестиций, расширение экспорта, строительство жилья, производство продуктов питания, туризм, транспорт и использование возобновляемых источников энергии.
 
 
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Мигель Диас-Канель Бермудес стал первым президентом Кубы после воссоздания этого поста, сообщает газета Granma
 
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