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Смертельное ДТП под Калугой: самосвал снес Газель. Погибли четыре белоруса
Источник материала: Партизан
Днем 10 октября в Бабынинском районе Калужской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человек. Об этом
Водитель «Mercedes Sprinter», двигаясь со стороны Брянска в сторону Москвы, уезжая от обочины дороги для разворота, столкнулся с автомобилем «Scania». После этого «Mercedes Sprinter» съехал в кювет.
В результате аварии четыре человека погибли и шесть получили травмы различной степени тяжести.
пресс-служба ГУ МЧС Калужской области
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Днем 10 октября в Бабынинском районе Калужской области России произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли четыре человек. Об этом сообщили в...
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