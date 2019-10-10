Белорусы разошлись миром с эстонцами в отборе к ЧЕ-2020 по футболу

В первом тайме было минимум опасных моментов. Игра велась преимущественно в центре поля. Реальную возможность отличиться имел капитан сборной Эстонии Васильев, который попал в штангу.
Второй тайм белорусы начали очень активно. Команда прибавила и фактически закрыла соперника на его половине. «Белакрылыя» создали по меньшей мере 3-4 опаснейших момента, которые не привели к голу лишь благодаря феноменальной игре вратаря гостей.
«Такой, как мы и ожидали, игра и получилась. Очень было важно реализовать моменты. В первом тайме у нас несколько игра не получилась в плане атакующих действий. Во втором мы постарались внести коррективы, в том числе и заменами. Моменты у нас были. Я считаю, что мы заслуживали победы. К сожалению, не наш день был. Реализация немножко нас подвела, поэтому такой и результат», – прокомментировал исход матча главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель, его слова приводит АБФФ.