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Белорусы разошлись миром с эстонцами в отборе к ЧЕ-2020 по футболу

11.10.2019 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы разошлись миром с эстонцами в отборе к ЧЕ-2020 по футболу
Белорусская федерация футбола

В первом тайме было минимум опасных моментов. Игра велась преимущественно в центре поля. Реальную возможность отличиться имел капитан сборной Эстонии Васильев, который попал в штангу.

Второй тайм белорусы начали очень активно. Команда прибавила и фактически закрыла соперника на его половине. «Белакрылыя» создали по меньшей мере 3-4 опаснейших момента, которые не привели к голу лишь благодаря феноменальной игре вратаря гостей.

«Такой, как мы и ожидали, игра и получилась. Очень было важно реализовать моменты. В первом тайме у нас несколько игра не получилась в плане атакующих действий. Во втором мы постарались внести коррективы, в том числе и заменами. Моменты у нас были. Я считаю, что мы заслуживали победы. К сожалению, не наш день был. Реализация немножко нас подвела, поэтому такой и результат», – прокомментировал исход матча главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель, его слова приводит АБФФ. 

Белорусы разошлись миром с эстонцами в отборе к ЧЕ-2020 по футболу
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Игра состоялась в Минске на стадионе «Динамо». Команды голами не отметились. Итог матча – 0:0.
 
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