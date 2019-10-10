Белорусы разошлись миром с эстонцами в отборе к ЧЕ-2020 по футболу

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В первом тайме было минимум опасных моментов. Игра велась преимущественно в центре поля. Реальную возможность отличиться имел капитан сборной Эстонии Васильев, который попал в штангу.

Второй тайм белорусы начали очень активно. Команда прибавила и фактически закрыла соперника на его половине. «Белакрылыя» создали по меньшей мере 3-4 опаснейших момента, которые не привели к голу лишь благодаря феноменальной игре вратаря гостей.