ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

России осталось не проиграть Кипру, чтобы выйти на Евро

11.10.2019 09:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сборная России вчера разгромила Шотландию (4:0) в рамках квалификации Евро-2020 и остановилась в шаге от выхода на турнир, пишет sports.ru.


Фото: Reuters

Команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, опережая сборную Кипра на 8 очков и отставая от команды Бельгии на 3. Кстати, Бельгия после вчерашнего разгрома Сан-Марино (9:0) первой обеспечила себе выход на Евро.

Таким образом, сборной России достаточно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка во встречах с Бельгией и Сан-Марино, чтобы гарантировать выход в финальную стадию Евро-2020.

При этом любая потеря очков киприотами автоматически выведет россиян на Евро безотносительно своих результатов. Отметим, что если бы Кипр вчера сыграл с Казахстаном вничью (а команда победила 2:1), то Россия уже бы вышла на Евро.

Но теперь эту задачу россиянам нужно решать на Кипре. Встреча соперников пройдет уже 13 октября в 19.00 по минскому времени.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на самую большую ложку в Беларуси, которая живет в Березино. Самая красивая – там же
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика