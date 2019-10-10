России осталось не проиграть Кипру, чтобы выйти на Евро

Источник материала: Tut.by

Сборная России вчера разгромила Шотландию (4:0) в рамках квалификации Евро-2020 и остановилась в шаге от выхода на турнир, пишет sports.ru.



Фото: Reuters

Команда Станислава Черчесова набрала 18 очков и занимает второе место в группе I, опережая сборную Кипра на 8 очков и отставая от команды Бельгии на 3. Кстати, Бельгия после вчерашнего разгрома Сан-Марино (9:0) первой обеспечила себе выход на Евро.

Таким образом, сборной России достаточно не проиграть Кипру в очном матче или набрать два очка во встречах с Бельгией и Сан-Марино, чтобы гарантировать выход в финальную стадию Евро-2020.

При этом любая потеря очков киприотами автоматически выведет россиян на Евро безотносительно своих результатов. Отметим, что если бы Кипр вчера сыграл с Казахстаном вничью (а команда победила 2:1), то Россия уже бы вышла на Евро.

Но теперь эту задачу россиянам нужно решать на Кипре. Встреча соперников пройдет уже 13 октября в 19.00 по минскому времени.