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Беларусь обсудит с МВФ возможность нового кредита

11.10.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь обсудит с МВФ возможность нового кредита

Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом (МВФ) возможность новой программы для поддержки структурных изменений, заявил журналистам министр финансов республики Максим Ермолович.

По словам министра финансов Максима Ермоловича, этот вопрос будетподнитьмася на следующей неделе во время ежегодного заседания МВФ и Всемирного банка, сообщает БелТА.

На заседании планируется обсудить итоги реализации мер правительства по стабилизации макроэкономической ситуации и возможности новой программы с МВФ для поддержки структурных реформ, сообщил Ермолович. «База для переговоров есть», – заявил он.

По мнению министра финансов, МВФ может поддержать дорожную карту повышения эффективности экономики Беларуси, которую разрабатывают правительство и Всемирный банк. Фонд мог бы оказать поддержку в рамках новой программы или вне ее, считает Ермолович. Размер кредита министр не назвал.

Беларусь в течение 2016-2017 годов вела переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были приостановлены  - Минск не стал поднимать тарифы на услуги ЖКХ так быстро, как требовалось.


 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь планирует обсудить с Международным валютным фондом (МВФ) возможность новой программы для поддержки структурных изменений, заявил журналистам министр...
 
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