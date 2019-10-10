Житель Быховского района убил пенсионерку из-за денег и бутылки

Источник материала: Аргументы и факты

Напомним, трагедия произошла первого декабря 2018 года в деревне Ухлясть. 30-летний мужчина пришел в дом к 89-летней пенсионерке и потребовал денег. Женщина плохо слышала, поэтому он написал свои требования на бумаге.

Получив отказ, преступник оттолкнул женщину и ударил её несколько раз по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После этого мужчина забрал у женщины 115 рублей, бутылку водки, кошелек и сумку.

В ходе расследования подозреваемый пытался переложить вину на 55-летнего знакомого.