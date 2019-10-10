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Житель Быховского района убил пенсионерку из-за денег и бутылки

11.10.2019 10:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Житель Быховского района убил пенсионерку из-за денег и бутылки
Следственный комитет РБ

Напомним, трагедия произошла первого декабря 2018 года в деревне Ухлясть. 30-летний мужчина пришел в дом к 89-летней пенсионерке и потребовал денег. Женщина плохо слышала, поэтому он написал свои требования на бумаге.

Получив отказ, преступник оттолкнул женщину и ударил её несколько раз по голове. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. После этого мужчина забрал у женщины 115 рублей, бутылку водки, кошелек и сумку.

В ходе расследования подозреваемый пытался переложить вину на 55-летнего знакомого.   

Могилевский областной суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества, сообщили в Следственном комитете. 

Житель Быховского района убил пенсионерку из-за денег и бутылки
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