В США представят обновленную боевую машину Stryker A1

Источник материала: Tut.by

Американский авиакосмический и оборонный гигант General Dynamics собирается представить усовершенствованный вариант боевой машины Stryker. Обновленный бронетранспортер покажут на предстоящей конвенции Ассоциации американских войск (AUSA) в Вашингтоне. Об этом пишет defence-blog.



Фото: General Dynamics

Усовершенствованный «Страйкер» с мощной 30-миллиметровой автоматической пушкой на шасси Double-V Hull был доработан к августу 2019 года. В перспективе он может заменить машины, которые стоят на вооружении армии США сейчас.

Усовершенствованная машина имеет управляемое дистанционно вооружение, необитаемую башню, модернизированную силовую установку и систему управления. Приоритетом для разработчиков было повышение уровня безопасности экипажа, который сейчас считается недостаточным.

Stryker — семейство боевых машин, которое производится General Dynamics Land Systems с 2002 года. Бронетранспортер назван в честь двух американских солдат — рядового Стюарта С. Страйкера, погибшего во время Второй мировой, и Роберта Ф. Страйкера, павшего во Вьетнаме — оба получили Медаль Почета, высшую боевую награду США.