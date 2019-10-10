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В США представят обновленную боевую машину Stryker A1

11.10.2019 10:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский авиакосмический и оборонный гигант General Dynamics собирается представить усовершенствованный вариант боевой машины Stryker. Обновленный бронетранспортер покажут на предстоящей конвенции Ассоциации американских войск (AUSA) в Вашингтоне. Об этом пишет defence-blog.


Фото: General Dynamics

Усовершенствованный «Страйкер» с мощной 30-миллиметровой автоматической пушкой на шасси Double-V Hull был доработан к августу 2019 года. В перспективе он может заменить машины, которые стоят на вооружении армии США сейчас.

Усовершенствованная машина имеет управляемое дистанционно вооружение, необитаемую башню, модернизированную силовую установку и систему управления. Приоритетом для разработчиков было повышение уровня безопасности экипажа, который сейчас считается недостаточным.

Stryker — семейство боевых машин, которое производится General Dynamics Land Systems с 2002 года. Бронетранспортер назван в честь двух американских солдат — рядового Стюарта С. Страйкера, погибшего во время Второй мировой, и Роберта Ф. Страйкера, павшего во Вьетнаме — оба получили Медаль Почета, высшую боевую награду США.

 
 
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Бронетранспортер получит управляемое вооружение, необитаемую башню и другие новшества.
 
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