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Банк разыскивает клиентку, которая потеряла деньги в одном из его отделений. Может, это вы?

11.10.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Просим оказать содействие в розыске собственника денег», — обратились в редакцию с необычной просьбой сотрудники Франсабанка. В одном из отделений банка на полу нашли деньги, а на камеру видеонаблюдения попала клиентка, из кошелька которой они выпали.


Из личного архива

— 9 октября около 12 часов 35 минут клиенты, обслуживающиеся в кассе управления корпоративных клиентов «Франсабанка» по адресу Минск, ул. Кальварийская, д. 4, сообщили, что на полу возле кассы лежат денежные купюры. При осмотре были обнаружены три купюры по 100 рублей на общую сумму 300 рублей, — рассказывают в банке.

После просмотра записей с камеры видеонаблюдения стало ясно, что купюры, скорее всего, выпали из кошельки клиентки. Произошло это в 12 часов 31 минуту. Однако в первые сутки после происшествия в отделение банка за пропажей никто не обратился.

Если вы знаете женщину на снимке, передайте, что деньги дожидаются ее в банке. А может, это вы?

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Теги: Минск
 
 
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«Просим оказать содействие в розыске собственника денег», - обратились в редакцию с необычной просьбой сотрудники Франсабанка. В одном из отделений банка на полу...
 
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