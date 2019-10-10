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На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»

11.10.2019 10:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На полигоне «Мулино» завершилось совместное боевое учение Вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Эшелон-2019», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»

В нем приняли участие около 900 военнослужащих, было задействовано свыше 250 единиц техники. Впервые военные Армении, Беларуси, Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана отработали на практике подготовку и выполнение совместных операций. Это объясняется необходимостью совершенствования системы материально-технического обеспечения Коллективных сил ОДКБ.  

На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»

Анатолий Сидоров, начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности:
Действия войск в современных условиях требуют большого объема и своевременности поставки материально-технических средств для их обеспечения. И, конечно, эти вопросы в центре внимания в Организации Договора о коллективной безопасности, чтобы мы могли обеспечить успешные действия войск Коллективных сил ОДКБ.

На полигоне «Мулино» завершилось учение «Эшелон-2019»

Помимо выполненных задач военные обсудили актуальные вопросы организации материально-технического обеспечения и его дальнейшего совершенствования. 

Люди в материале: Анатолий Сидоров
 
 
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Новости Беларуси. На полигоне «Мулино» завершилось совместное боевое учение Вооруженных сил государств-членов ОДКБ «Эшелон-2019», сообщили в программе Новости «24...
 
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