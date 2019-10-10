В аварии в Калужской области погибли пять жителей Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 октября примерно в полпятого вечера в Бабынинском районе в аварии погибли пять жителей Беларуси.

Как сообщает УМВД России по Калужской области, Mercedes Sprinter ехал по трасе М3 «Украина» со стороны Брянска в направлении Москвы. На 202 км, начав движение от обочины дороги для выполнения манёвра разворота, микроавтобус врезался в попутно ехавшую фуру Scania. В результате аварии Mercedes съехал в кювет.

По информации РИА Новости, пять белорусов погибли, ещё пять – пострадали. Трое пострадавших госпитализированы, ещё двоим медпомощь была оказана амбулаторно.