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В аварии в Калужской области погибли пять жителей Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 октября примерно в полпятого вечера в Бабынинском районе в аварии погибли пять жителей Беларуси.
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Новости Беларуси. 10 октября примерно в полпятого вечера в Бабынинском районе в аварии погибли пять жителей Беларуси. Как сообщает УМВД России по Калужской...
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