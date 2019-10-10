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В аварии в Калужской области погибли пять жителей Беларуси

11.10.2019 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 октября примерно в полпятого вечера в Бабынинском районе в аварии погибли пять жителей Беларуси.

Как сообщает УМВД России по Калужской области, Mercedes Sprinter ехал по трасе М3 «Украина» со стороны Брянска в направлении Москвы. На 202 км, начав движение от обочины дороги для выполнения манёвра разворота, микроавтобус врезался в попутно ехавшую фуру Scania. В результате аварии Mercedes съехал в кювет.

По информации РИА Новости, пять белорусов погибли, ещё пять – пострадали. Трое пострадавших госпитализированы, ещё двоим медпомощь была оказана амбулаторно.

Согласно данным СУ СК России по Калужской области, начата проверка по ч.3 ст. 238 УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Новости Беларуси. 10 октября примерно в полпятого вечера в Бабынинском районе в аварии погибли пять жителей Беларуси. Как сообщает УМВД России по Калужской...
 
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