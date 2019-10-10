Для лечения Миланы Примак нужно дорогостоящее лекарство

Источник материала: Аргументы и факты

В фонд «Объединяя сердца» обратилась Татьяна Примак – мама маленькой Миланы - с просьбой о помощи её дочери.

Милане всего 3 года, 2,5 из которых малышка борется со смертельным диагнозом рак (фибросаркома забрюшинного пространства).

В 5 месяцев Милане сделали операцию, удалив опухоль, но через полгода случился рецидив (болезнь вернулась). Сегодня Милана живет с одной почкой, а во второй стоит нефростома. Альтернативой операции назначен препарат, производства США «Larotrectinib», который производится за пределами Беларуси.

Стоимость одного флакона 15 000 евро. Милане рекомендовано от трех флаконов в зависимости от ответа опухоли. Это единственный шанс на ЖИЗНЬ!

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Маленькой помощи НЕ бывает, помощь либо есть, либо её нет.

Пожертвовать посильную для Вас сумму можно через ЕРИП: Благотворительность - Общественные объединения - Помощь детям, взрослым - Объединяя сердца МБФ. Расчётный счёт Фонда: BY60PJCB31354110280020000933

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 401 г. Мозырь, код банка PJCBBY2X,

УНП 490912595, ОКПО 300981573000

Пополнение баланса МТС мамы Татьяны: +375 29 88 24 404 Благотворительный счёт мамы: BY20 AKBB 3134 0000 2224 6332 0055 в Беларусбанк

В ближайшее время будут развешены наклейки на ящики-копилки Фонда «Объединяя сердца» в магазинах.