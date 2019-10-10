ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для лечения Миланы Примак нужно дорогостоящее лекарство

11.10.2019 10:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Для лечения Миланы Примак нужно дорогостоящее лекарство
Фото из открытых источников

В фонд «Объединяя сердца» обратилась Татьяна Примак – мама маленькой Миланы - с просьбой о помощи её дочери.

Милане всего 3 года,  2,5 из которых малышка борется со смертельным диагнозом рак (фибросаркома забрюшинного пространства).

В 5 месяцев Милане сделали операцию, удалив опухоль, но через полгода случился рецидив (болезнь вернулась). Сегодня Милана живет с одной почкой, а во второй стоит нефростома. Альтернативой операции назначен препарат, производства США «Larotrectinib», который производится за пределами Беларуси. 

Стоимость одного флакона 15 000 евро. Милане рекомендовано от трех флаконов в зависимости от ответа опухоли. Это единственный шанс на ЖИЗНЬ!

Пожалуйста, поддержите эту информацию репостами, лайками, разместите информацию в сторис! 

Маленькой помощи НЕ бывает, помощь либо есть, либо её нет.

Пожертвовать посильную для Вас сумму можно через ЕРИП: Благотворительность - Общественные объединения - Помощь детям, взрослым - Объединяя сердца МБФ. Расчётный счёт Фонда:  BY60PJCB31354110280020000933 

в «Приорбанк» ОАО ЦБУ 401 г. Мозырь, код банка PJCBBY2X, 

УНП 490912595, ОКПО 300981573000

Пополнение баланса МТС мамы Татьяны: +375 29 88 24 404 Благотворительный счёт мамы:  BY20 AKBB 3134 0000 2224 6332 0055 в Беларусбанк 

В ближайшее время будут развешены наклейки на ящики-копилки Фонда «Объединяя сердца» в магазинах.

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стоимость одного флакона 15 000 евро. Милане рекомендовано от трех флаконов в зависимости от ответа опухоли. Это единственный шанс на ЖИЗНЬ!
 
Новости дня
Новости разные
 
В США представят обновленную боевую машину Stryker A1
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика