Дефляция закончилась. В сентябре цены снова выросли

Источник материала: Tut.by

В сентябре цены по сравнению с августом выросли в среднем на 0,5%. Инфляция с начала года составила 3,4%, а по сравнению с сентябрем прошлого года — 5,3%, сообщает Белстат.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Больше всего в сентябре подорожали непродовольственные товары — на 0,9%. Цены на продоовльственные товары выросли на 0,1%, на услуги — на 0,6%.

С начала года цены на продовольственные товары выросли на 2,2%, на непродовольственные товары — на 3,2%, на услуги — на 5,8%. Годовая инфляция (сентябрь с сентябрю) на продовольственные товары составила 5,8%, на непродовольственные товары — 3,5%, на услуги — 6,6%.

При этом в августе в Беларуси была зафиксирована дефляция — то есть снижение цен. Она составила 0,2%.

Власти прогнозируют, что инфляция в текущем году должна составить не более 5% (декабрь к декабрю). По итогам первого квартала рост цен не должен превысить 2,7% к декабрю 2018 года, второго — 3,5%, третьего — 3,7%, а в конце года — 5%. При этом в Беларуси растут инфляционные ожидания населения. По данным опроса Нацбанка, 82,% респондентов считают, что в ближайшие 12 месяцев цены будут расти быстрее, чем сейчас, или с такой же скоростью.