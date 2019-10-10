Курсы валют и криптовалют на сегодня

На торгах в пятницу белорусский рубль продолжил укрепляться к валютной корзине за счёт ослабления евро и доллара. Биткойн -205.71.
Курс доллара опустился ещё на 0,0070 рубля до 2,0549 BYN/USD. Это минимальное значение за 18 дней.
Курс евро упал на 0,0090 рубля до 2,2625 BYN/EUR. Евро, как и доллар, оказался на минимуме за 18 дней.
Курс российского рубля вырос ещё на 0,0091 рубля до 3,1935 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 8381.6$ (-205.71);
Bitcоin Cash/ВСС – 223.95$ (-11);
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