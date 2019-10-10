Неделя матери проходит в учреждениях образования Минской области

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения Недели матери с 8 по 18 октября 2019 года в учреждениях образования Минской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери – одному из самых трогательных праздников в календаре.

В эти дни будут проведены тематические информационные и классные часы, концертные программы, флеш-акции «SMS для мамы», спортивные фестивали, фотовыставки «Мы вместе с мамой», выставки декоративно-прикладного творчества и многое другое.

Мероприятия, проводимые в рамках Недели матери, нацелены на воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к женщине-матери, укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Интересным мероприятием Недели матери станет областная молодежная акция «Стоп-кадр “Пусть всегда будет мама”», которая состоится 12 октября. Приглашаем всех запечатлить на фото трогательные моменты, приуроченные к самому доброму празднику на земле.