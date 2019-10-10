ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неделя матери проходит в учреждениях образования Минской области

11.10.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В рамках проведения Недели матери с 8 по 18 октября 2019 года в учреждениях образования Минской области проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню матери – одному из самых трогательных праздников в календаре.

В эти дни будут проведены тематические информационные и классные часы, концертные программы, флеш-акции «SMS для мамы», спортивные фестивали, фотовыставки «Мы вместе с мамой», выставки декоративно-прикладного творчества и многое другое.

Мероприятия, проводимые в рамках Недели матери, нацелены на воспитание у подрастающего поколения уважительного отношения к женщине-матери, укрепление традиционных семейных ценностей, духовно-нравственное воспитание детей и молодежи.

Интересным мероприятием Недели матери станет областная молодежная акция «Стоп-кадр “Пусть всегда будет мама”», которая состоится 12 октября. Приглашаем всех запечатлить на фото трогательные моменты, приуроченные к самому доброму празднику на земле.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проведения Недели матери с 8 по 18 октября 2019 года в учреждениях образования Минской области проходят праздничные мероприятия,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Построят ли в Горках детский сад и школу?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика