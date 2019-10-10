Уронили доллар на пол. Рухнет ли нацвалюта США под напором Трампа?

Источник материала: Аргументы и факты

Тучи над Штатами

По логике датских аналитиков, дела в американской экономике складываются сейчас так плохо, что для спасения ситуации истеблишменту придётся принять чрезвычайные меры. Мол, даже если ФРС (Федеральная резервная система, аналог нашего Центробанка) ещё сильнее понизит свою ключевую ставку, что в последний раз произошло в сентябре, проблемы решить не удастся. И что тогда? Останется последнее средство – пожертвовать долларом. Если его курс к евро и другим валютам будет ниже – выше станет спрос на импорт из США, и промышленность опять пойдёт в гору.

Есть ли действительно необходимость в таких мерах? «Наш прогноз показывает, что по итогам 2019 г. темпы роста экономики США могут упасть в 2 раза по сравнению с 2018-м, а в 2020 г. вообще уйти в минус», – подтверждает замдиректора группы макроэкономического анализа Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов. Рисков прибавляет торговая война между США и Китаем. И валютное оружие в ней не на последнем месте. В августе китайский ЦБ впервые после 2008 г. понизил курс своей национальной валюты ниже «психологической» отметки 7 юаней за доллар. И Дональд Трамп уже не раз заявлял, что курс американской валюты его не устраивает: «Мне нужен сильный доллар, но не настолько сильный, что мы не можем вести бизнес с другими странами».

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Девальвация девальвации рознь

Под такими заявлениями Трампа есть реальная основа. Так, Bank of America считает, что доллар сейчас переоценён примерно на 13%. Но достаточно ли одного желания президента США, чтобы привести его курс в равновесие с реальностью? «Вероятность девальвации доллара нулевая, – уверен советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов. – Спрос на американскую валюту во всём мире настолько велик, что даже скоординированные действия американ­ских денежных властей не смогут заметно понизить её курс. Если и случится какое-то падение, то на считаные процентные пункты. Такое, чтобы девальвация составила 40–50%, как бывало в России, исключено».

История напоминает, что разом на 41% доллар был девальвирован только в 1933 г., во время Великой депрессии. Затем американские экспортёры оказались в невыгодной ситуации в 80-х гг., когда сильный доллар сделал цены на товары из США слишком высокими. Поэтому в 1985 г. тоже была запущена девальвация к немецкой марке и другим мировым валютам. Но, во-первых, она была очень плавной: доллар подешевел в 2 раза только за 10 лет. ­Во-вторых, сейчас, как полагают эксперты, нет признаков начала такого же процесса.

«ФРС – реально независимая организация. А её руководители, судя по сообщениям, не поддерживают идею Трампа о девальвации, – говорит заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. – Если американская валюта заметно ослабнет, то сократится поток инвестиций в экономику США и разрушится модель её функционирования, которая сложилась в последние десятилетия. Никто из серьёзных западных аналитиков о целенаправленном ослаблении доллара не говорит. А громкий доклад Saxo Bank – скорее акция, с помощью которой он стремится привлечь внимание. Этот банк каждый год публикует какие-то страшные и скандальные прогнозы, которые потом не сбываются».

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А что нам с того?

Но главное: от того, сколько можно будет купить за доллар юаней или евро, нам в России ни холодно ни жарко. Нам важно соотношение между американской и российской валютами. Но это зависит сейчас не от Трампа. «Даже если доллар в мире начнёт дешеветь, Минфин и ЦБ РФ заметного усиления рубля не допустят, – продолжает Хестанов. – Ведь тогда сократятся рублёвые доходы бюджета от продажи экс­портных товаров. А сдержать усиление рубля на фоне ослабления доллара наши власти смогут очень легко: им достаточно покупать больше валюты для пополнения финрезервов».