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На иранском танкере в Красном море прогремел мощный взрыв

11.10.2019 11:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирана. Мощный взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На иранском танкере в Красном море прогремел мощный взрыв

ЧП произошло в 60 милях от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Два отсека с нефтепродуктами были повреждены, в результате чего произошла утечка топлива.

На иранском танкере в Красном море прогремел мощный взрыв

Экипаж судна не пострадал. К месту происшествия направляются спасатели. Причины инцидента пока не установлены. Не исключена версия теракта.

На иранском танкере в Красном море прогремел мощный взрыв

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Новости Ирана. Мощный взрыв прогремел на иранском танкере в Красном море, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в 60 милях от портового города...
 
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