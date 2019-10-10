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На БМЗ в Жлобине 19-летний парень получил тяжёлые травмы

11.10.2019 11:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 8 октября около десяти вечера на заводе в Жлобине был травмирован 19-летний рабочий.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, на подручного сталевара электросталеплавильного цеха БМЗ наехала сталевозная тележка. Юноша получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию.

К месту происшествия выбывала СОГ. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются детали случившегося.

Несколькими днями ранее в Бобруйске на рабочего вылилось раскалённое масло.

Пострадавший был госпитализирован – здесь подробности.

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Новости Беларуси. 8 октября около десяти вечера на заводе в Жлобине был травмирован 19-летний рабочий. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, на...
 
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