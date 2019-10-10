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На БМЗ в Жлобине 19-летний парень получил тяжёлые травмы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 8 октября около десяти вечера на заводе в Жлобине был травмирован 19-летний рабочий.
Как
К месту происшествия выбывала СОГ. Проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Выясняются детали случившегося.
Несколькими днями ранее в Бобруйске на рабочего вылилось раскалённое масло.
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Новости Беларуси. 8 октября около десяти вечера на заводе в Жлобине был травмирован 19-летний рабочий. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, на...
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