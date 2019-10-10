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Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка

11.10.2019 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Семья из американского Питтсбурга обнаружила под капотом своего автомобиля несколько сотен грецких орехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка

Местные белки, видимо, решили, что машина – отличный вариант кладовой и перенесли все упавшие с дерева плоды под капот. Чтобы отправить авто в ремонт, американцам пришлось целый час доставать орехи и гнезда, однако сотрудники мастерской обнаружили ещё около сотни орехов под двигателем.

Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка

Семья обнаружила под капотом автомобиля сотни грецких орехов. Их принесла белка

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Новости США. Семья из американского Питтсбурга обнаружила под капотом своего автомобиля несколько сотен грецких орехов, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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