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11 октября назовут имя лауреата Нобелевской премии мира
Источник материала: СТВ
Новости мира. 11 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2019 году на престижную награду претендует 301 кандидат. Несмотря на то что фамилии, как правило, дежатся в секрете, букмекеры предрекают в этом году победу самой юной претендентке – Грете Тунберг.
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Новости мира. 11 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году на престижную награду...
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