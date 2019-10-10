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Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

11.10.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

Все погибшие – наши соотечественники. Они ехали из Брянска в сторону Москвы. Известно, что при развороте микроавтобус столкнулся с фурой, двигавшейся в попутном направлении, и оказался в кювете.

В аварии три человека погибли на месте, один из раненых скончался по дороге в больницу, еще одного врачи не смогли спасти уже в клинике.

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

Состояние троих травмированных оценивается как тяжелое. С пострадавшими работают психологи МЧС России. Для ликвидации последствий ДТП были привлечены 30 человек и 11 единиц техники.

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

Микроавтобус столкнулся с фурой и оказался в кювете. Что известно о страшном ДТП под Калугой?

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Новости Беларуси. Пять человек погибли и пять пострадали в ДТП с участием микроавтобуса под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все погибшие –...
 
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