ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

11.10.2019 11:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предотвратить гонку вооружений в космосе и принять Декларацию о стратегическом сотрудничестве в экономике. Туркменистан принимает саммит СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

В эти минуты главы государств встречаются в узком составе. Президенты обмениваются мнениями о взаимодействии между странами Содружества, определяются с датой проведения очередной встречи Совета глав государств и председательством в СНГ на будущий год.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

Среди дополнительных вопросов – совместное заявление о предотвращении гонки вооружений в космосе. В повестке широкого формата – Декларация об экономическом сотрудничестве, Конвенция о передаче исполнения наказаний не связанных с лишением свободы, борьба с терроризмом.

Какие вопросы обсудят на саммите СНГ в Ашхабаде с участием Александра Лукашенко?

Не до конца согласован вопрос о совместном противодействии коррупции. У каждой стороны свои мнения.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События в мире показывают, что назрела объективная необходимость укрепления нашего Содружества как самодостаточного и эффективного объединения. А экономика была и остается фундаментом нашего взаимодействия. И очень важно, что этот документ еще раз подтвердил стремление к консолидации экономических потенциалов стран Содружества, к углублению производственно-кооперационных и торговых связей

Мы поддерживаем активизацию сотрудничества по ключевым направлениям. В области транспорта, энергетики, промышленной кооперации, взаимных инвестициях и торговле.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

Мощный резерв видится в расширении внутреннего рынка наших стран, повышении его емкости. Прежде всего за счет дальнейшей либерализации торговли как товарами, так и услугами. Дополнительные возможности может дать возврат к полномасштабной промышленной кооперации, созданию новых совместных конкурентоспособных производств.

Фактически вышли на завершающую стадию подготовки Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Считаю, что ее нужно дополнить конкретными прорывными проектами, которые могут стать общими перспективными точками экономического роста.

Александр Лукашенко: «Назрела необходимость укрепления Содружества как самодостаточного и эффективного объединения»

 

В рамках саммита ожидаются и двусторонние встречи. Александр Лукашенко провел переговоры с лидером Туркменистана. У Минска и Ашхабада взвешенные и позитивные отношения.

Товарооборот между нашими странами начинает постепенно расти – лучшие показатели были достигнуты шесть лет назад благодаря экспорту белорусских строительных услуг. Сейчас в Туркменистан мы продаем технику, лекарства и продовольствие.  

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Предотвратить гонку вооружений в космосе и принять Декларацию о стратегическом сотрудничестве в экономике. Туркменистан принимает саммит СНГ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сахарная свекла в Беларуси убрана более чем с половины площадей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика