ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лидское пиво предложило белорусам создавать новые зимние традиции

11.10.2019 12:58 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Лидское пиво предложило белорусам создавать новые зимние традиции
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Лидский квас «Зімовы» представляет собой натуральный квас брожения, его рецептура была разработана специально к зимнему периоду. Чтобы создать вкусовое ощущение праздника, тепла и уюта, традиционный хлебный квас дополнили экстрактами вишни и корицы, которые придают ему фруктово-пряные нотки. «Зімовы» позиционируется как самостоятельный напиток, но хорошо подойдет к блюдам праздничного и повседневного стола. Как и весь ассортимент Лидского кваса, новинка не содержит консервантов. Также производитель позаботился об удобном формате для потребителей, выпустив новинку в удобной таре 0,5 и 1,5 л.

Кроме «Зімовага» кваса «Лидское пиво» снова порадует беларусов сезонной серией пива – ЛІДСКАЕ «Зімовае». В прошлом году оно было приготовлено с добавлением ноток гвоздики, корицы и можжевельника. Вкус получился одновременно терпкий, пряный и сладковатый, передающий атмосферу зимних праздников. Натуральные добавки гармонично подчеркнули глубину вкуса темного пива. Потребители отмечали это в многочисленных отзывах, поэтому в этом сезоне принято решение вернуть белорусам полюбившийся сорт.

Пиво содержит 5% алкоголя, имеет богатый тёмный цвет (75 EBC), плотность составляет 12,5%. Этот сорт рекомендуется подавать охлажденным чуть ниже комнатной температуры (+12 +14 °C). В этом сезоне помимо стеклянной бутылки объемом 0,5 л на полках впервые появится и дополнительный формат ПЭТ 1 л.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидское пиво предложило в этом году белорусским потребителям две специальные зимние новинки - пряные пиво и квас. Оба продукта продолжают многолетнюю традицию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Porsche и Boeing создадут летающий автомобиль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • ботинки классические мужские вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика