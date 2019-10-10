На полу - плитка, на стенах - краска. Дизайнеры показали минскую квартиру с «неубиваемой» отделкой

Источник материала: Tut.by

Совсем свежий интерьер реализовала студия дизайна Protena. Из небольшой квартиры со свободной планировкой сделали уютное жилье с отдельной спальней, гостиной, кухней и дополнительным рабочим местом, пишет CityDog.by .





— Изначально в помещении не было стен, а кухню можно было разместить в любом месте, так как было два стояка, — рассказывают авторы проекта. — В результате у нас получилось открытое пространство с объединенными кухней и гостиной, а также отдельные спальня и совмещенный санузел.





Квартира предназначалась под сдачу в аренду, поэтому требовалось сделать все быстро, четко, достаточно бюджетно и эргономично. Поэтому, по словам дизайнеров, отделка использовалась максимально «неубиваемая»: по всей квартире на полу плитка, на стенах — краска.

В условиях ограниченного пространства за основу взяли белый цвет. Глубокий зеленый и приглушенный желтый использовали для зонирования пространства и расстановки определенных акцентов. Например, цвет хвойного леса, видимого из окна квартиры, «перешел» в зеленые стены. Желтый взят больше как акцент и использован не только на одной из стен, но также в мебели и деталях.













— Интерьер должен был получиться легким, современным и в какой-то степени нейтральным — потому что неизвестно, кто в этой квартире будет жить.



















Кухню, прихожую, спальню и встроенные шкафы (для хранения одежды и бытовой техники: стиральной машины, пылесоса и бойлера) делали белорусские мастера. Диван и кресло в гостиной также местного производства. Остальная мебель в квартире — IKEA. Разве что стеллаж под телевизор не оригинальный, а копия: «Перед нашим заказом оказалось, что этот стеллаж сняли с производства — пришлось по месту делать копию».





Плитка во всей квартире использована итальянская, краска на стенах — финская. Текстиль, декор и мелочи купили, по большей части, в IKEA и JYSK.





Картины, используемые в качестве декора, просто скачали из интернета и распечатали на холсте и фотобумаге — получилось довольно интересно.

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