ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На полу - плитка, на стенах - краска. Дизайнеры показали минскую квартиру с «неубиваемой» отделкой

11.10.2019 13:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Совсем свежий интерьер реализовала студия дизайна Protena. Из небольшой квартиры со свободной планировкой сделали уютное жилье с отдельной спальней, гостиной, кухней и дополнительным рабочим местом, пишет CityDog.by.


— Изначально в помещении не было стен, а кухню можно было разместить в любом месте, так как было два стояка, — рассказывают авторы проекта. — В результате у нас получилось открытое пространство с объединенными кухней и гостиной, а также отдельные спальня и совмещенный санузел.


Квартира предназначалась под сдачу в аренду, поэтому требовалось сделать все быстро, четко, достаточно бюджетно и эргономично. Поэтому, по словам дизайнеров, отделка использовалась максимально «неубиваемая»: по всей квартире на полу плитка, на стенах — краска.

В условиях ограниченного пространства за основу взяли белый цвет. Глубокий зеленый и приглушенный желтый использовали для зонирования пространства и расстановки определенных акцентов. Например, цвет хвойного леса, видимого из окна квартиры, «перешел» в зеленые стены. Желтый взят больше как акцент и использован не только на одной из стен, но также в мебели и деталях.







— Интерьер должен был получиться легким, современным и в какой-то степени нейтральным — потому что неизвестно, кто в этой квартире будет жить.










Кухню, прихожую, спальню и встроенные шкафы (для хранения одежды и бытовой техники: стиральной машины, пылесоса и бойлера) делали белорусские мастера. Диван и кресло в гостиной также местного производства. Остальная мебель в квартире — IKEA. Разве что стеллаж под телевизор не оригинальный, а копия: «Перед нашим заказом оказалось, что этот стеллаж сняли с производства — пришлось по месту делать копию».


Плитка во всей квартире использована итальянская, краска на стенах — финская. Текстиль, декор и мелочи купили, по большей части, в IKEA и JYSK.


Картины, используемые в качестве декора, просто скачали из интернета и распечатали на холсте и фотобумаге — получилось довольно интересно.

Читайте на CityDog.by

Даже не верится: ТЦ Diamond City в Малиновке построили на месте древнего рынка. Вот как дирекция центра решила увековечить память о нем

Минские корпорации: посмотрите на офис IT-компании, которая работает с Burberry, Rolls-Royce и L’Oreal

«Почему вы не отдали меня в детский дом?» История минчанки с расщелиной губы и нёба о принятии, любви и психотерапии

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, как из небольшой квартиры со свободной планировкой сделали уютное жилье с отдельной спальней, гостиной, кухней и дополнительным рабочим местом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники Госавтоинспекции провели сегодня акцию «Засветись в темноте»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужская обувь распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика