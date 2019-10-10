Парад военных оркестров и закрытие автосезона. Куда сходить в Гродно в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно можно будет помочь бездомным животным, послушать духовые оркестры и поучаствовать в закрытии летнего автосезона.

Марш-парад военных духовых оркестров



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Где: улица Советская, площадка около молодежного центра «Гродно» Когда: 12 октября, 12.00 Сколько: бесплатно

Военные оркестры Гродненской и Сморгонской пограничных групп, Лидского погранотряда, а также ансамбль Института пограничной службы пройдут марш-парадом по улице Советской. Также около молодежного центра пройдет выставка, где можно будет увидеть современное снаряжения пограничников, образцы вооружения. Обещают также показательные выступления пограничников.

Закрытие летнего автомобильного сезона

Где: начало — около ворот Нового замка Когда: 12 октября, 19.00 Сколько: бесплатно

Закрытие автосезона в Гродно традиционно отметят атопробегом, в котором может принять участие любой желающий. Сбор участников на парковке торгового центра OldCity в 19.00. После чего все отправятся на финишную прямую у рынка «Корона», где пройдут праздничные мероприятия. Также автомобилисты в этот день отправятся в Василишский дом-интернат, чтобы оказать благотворительную помощь людям с ограниченными возможностями. Тут также приглашают поучаствовать всех желающих, прихватив необходимые для интерната вещи. Например, постояльцам интерната необходимы средства личной гигиены, кремы от опрелостей, спортивный инвентарь. Выезд в дом-интернат — в 9 утра 12 октября от строительного супермаркета на проспекте Космонавтов.

Благотворительная акция «Дай лапу, друг!»





Где: торговый центр OldCity Когда: 12 октября, 13.00 Сколько: бесплатно

В субботу в OldCity можно будет поучаствовать в благотворительной акции и помочь бездомным животным, а также бесплатно получить консультации профессиональных ветеринаров и встретиться с волонтерами «Домика для собак». А еще в программе — развлечения для детей и взрослых.

День открытых дверей в медуниверситете





Где: медуниверситет, Горького, 80 Когда: 12 октября, с 9.00 Сколько: бесплатно

Старшеклассников и их родителей приглашают на день открытых дверей в медуниверситет. Обещают интересную развлекательную программу, экскурсию по учреждению образования и встречу с ректором и деканами факультетов.