Белоруска решила «по дешевке» купить авто. Продавцами оказались мошенники, она перевела им 1300 рублей

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебского района решила купить новую машину и нашла подходящий вариант в интернете. Правда, выяснилось, что это были не продавцы автомобилей, а мошенники, которым женщина перечислила 1300 рублей, рассказывает УВД Витебского облисполкома.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Оказалось, что покупательница нашла в одной из соцсетей группу, где предлагали купить иномарку на выгодных условиях — в рассрочку, с доставкой из Европы и с растаможкой. Женщина переписывалась с потенциальными продавцами несколько месяцев и в конце концов решилась на покупку «Фольксвагена». Однако после того как она перевела через платежную систему предоплату в 1300 рублей, продавец перестал выходить на связь и удалил группу. Женщина обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).

В милиции напоминают, что мошенники нередко пользуются разнообразными досками объявлений для хищения денег. Например, связываются с теми, кто продает какие-либо товары, входят к ним в доверие и получают доступ к их деньгам. Поэтому не следует никому отправлять данные своей карточки, а при совершении покупки в интернете — обязательно проверять адрес сайта, на который вы зашли. Мошенники могут делать сайты, похожие по дизайну на уже существующие, а их адрес может отличаться буквально одной буквой.

О подобных случаях мошенничества все чаще предупреждают не только милиция, но и банки . Чаще всего злоумышленники прибегают к методам так называемой социальной инженерии: например, представляются сотрудниками банков и обманным путем выясняют данные, позволяющие снять деньги со счета.