ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белоруска решила «по дешевке» купить авто. Продавцами оказались мошенники, она перевела им 1300 рублей

11.10.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница Витебского района решила купить новую машину и нашла подходящий вариант в интернете. Правда, выяснилось, что это были не продавцы автомобилей, а мошенники, которым женщина перечислила 1300 рублей, рассказывает УВД Витебского облисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Оказалось, что покупательница нашла в одной из соцсетей группу, где предлагали купить иномарку на выгодных условиях — в рассрочку, с доставкой из Европы и с растаможкой. Женщина переписывалась с потенциальными продавцами несколько месяцев и в конце концов решилась на покупку «Фольксвагена». Однако после того как она перевела через платежную систему предоплату в 1300 рублей, продавец перестал выходить на связь и удалил группу. Женщина обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).

В милиции напоминают, что мошенники нередко пользуются разнообразными досками объявлений для хищения денег. Например, связываются с теми, кто продает какие-либо товары, входят к ним в доверие и получают доступ к их деньгам. Поэтому не следует никому отправлять данные своей карточки, а при совершении покупки в интернете — обязательно проверять адрес сайта, на который вы зашли. Мошенники могут делать сайты, похожие по дизайну на уже существующие, а их адрес может отличаться буквально одной буквой.

О подобных случаях мошенничества все чаще предупреждают не только милиция, но и банки. Чаще всего злоумышленники прибегают к методам так называемой социальной инженерии: например, представляются сотрудниками банков и обманным путем выясняют данные, позволяющие снять деньги со счета.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В милиции рассказывают, что надо делать, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.
 
Новости дня
Новости разные
 
На сайте Минобра заметили программу для тайного майнинга криптовалют на компьютерах посетителей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • кожаные мужские сумки через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика