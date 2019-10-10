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Белоруска решила «по дешевке» купить авто. Продавцами оказались мошенники, она перевела им 1300 рублей
Источник материала: Tut.by
Жительница Витебского района решила купить новую машину и нашла подходящий вариант в интернете. Правда, выяснилось, что это были не продавцы автомобилей, а мошенники, которым женщина перечислила 1300 рублей,
Оказалось, что покупательница нашла в одной из соцсетей группу, где предлагали купить иномарку на выгодных условиях — в рассрочку, с доставкой из Европы и с растаможкой. Женщина переписывалась с потенциальными продавцами несколько месяцев и в конце концов решилась на покупку «Фольксвагена». Однако после того как она перевела через платежную систему предоплату в 1300 рублей, продавец перестал выходить на связь и удалил группу. Женщина обратилась в милицию, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК (Хищение путем использования компьютерной техники).
В милиции напоминают, что мошенники нередко пользуются разнообразными досками объявлений для хищения денег. Например, связываются с теми, кто продает какие-либо товары, входят к ним в доверие и получают доступ к их деньгам. Поэтому не следует никому отправлять данные своей карточки, а при совершении покупки в интернете — обязательно проверять адрес сайта, на который вы зашли. Мошенники могут делать сайты, похожие по дизайну на уже существующие, а их адрес может отличаться буквально одной буквой.
О подобных случаях мошенничества все чаще предупреждают не только милиция, но и
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Белоруска решила «по дешевке» купить авто. Продавцами оказались мошенники, она перевела им 1300 рублей
В милиции рассказывают, что надо делать, чтобы не попасться на уловки злоумышленников.
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