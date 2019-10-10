Нойз перепел свой хит «На Марсе классно» по-новому. И это очень круто звучит

Источник материала: Tut.by

Noize MC перепел свой хит «На Марсе классно». Он изменил слова привычной песни на рассказ о том, как круто выступать с народными инструментами вместо электронных. Так он проанонсировал свои предстоящие концерты, в том числе в Минске, на которых выступит с оркестром русских народных инструментов.

Идея выступать с оркестром появилась несколько лет назад, но не у самого Ивана, а у его школьного учителя музыки. Noize MC сразу же согласился на то, чтобы сыграть один концерт в Белгородской филармонии с оркестром народных инструментов. И когда услышал первое диктофонное «демо», где оркестр играл инструментал «На Марсе — классно», у него, как он выражается, «просто челюсть отвалилась»:

— Я прямо эту демку ставил потом всем подряд в наушниках, на портативных колонках, в машинах и где угодно еще. Для того концерта мы подготовили всего несколько песен, но самое интересное и масштабное, конечно, впереди.

Что: концерт Noize MC c оркестром русских народных инструментов Когда: 5 декабря, 19.00. Где: Prime Hall . Сколько: от 50 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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