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Нойз перепел свой хит «На Марсе классно» по-новому. И это очень круто звучит
Источник материала: Tut.by
Noize MC перепел свой хит «На Марсе классно». Он изменил слова привычной песни на рассказ о том, как круто выступать с народными инструментами вместо электронных. Так он проанонсировал свои предстоящие концерты, в том числе в Минске, на которых
Идея выступать с оркестром появилась несколько лет назад, но не у самого Ивана, а у его школьного учителя музыки. Noize MC сразу же согласился на то, чтобы сыграть один концерт в Белгородской филармонии с оркестром народных инструментов. И когда услышал первое диктофонное «демо», где оркестр играл инструментал «На Марсе — классно», у него, как он выражается, «просто челюсть отвалилась»:
— Я прямо эту демку ставил потом всем подряд в наушниках, на портативных колонках, в машинах и где угодно еще. Для того концерта мы подготовили всего несколько песен, но самое интересное и масштабное, конечно, впереди.
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Noize MC перепел свой хит «На Марсе классно». Он изменил слова привычной песни на рассказ о том, как круто выступать с народными инструментами вместо электронных. Так...
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