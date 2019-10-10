На смартфоны Huawei могут вернуться сервисы Google

Источник материала: Tut.by

Из-за американских санкций новые смартфоны компании Huawei выходят без сервисов Google. Но возможно, ситуация вскоре изменится, пишет pocket-lint.com со ссылкой на The New York Times.



Фото: Reuters

Невозможность использования Google-сервисов (YouTube, Gmail, магазина приложений Play Маркет и других программ) уже затронула последние флагманские смартфоны Huawei — Mate 30 и Mate 30 Pro.

О том, как проблема будет решаться в будущих аппаратах производителя, пока не известно. Представители Huawei неоднократно заявляли, что до последнего хотят оставаться на операционной системе Android и не переходить в смартфонах на собственную HarmonyOS.

Но недавно появилась информация, что администрация Дональда Трампа все же решила пойти на уступки некоторым американским корпорациям и разрешить им работать с Huawei. Это может означать, что те же Mate 30 и Mate 30 Pro смогут пройти сертификацию в Google и, таким образом, заполучить сервисы компании. Это также означает, что будущие смартфоны Huawei не должны столкнуться с подобными проблемами.

Впрочем, о таких планах Трамп говорил и ранее, но на данный момент ситуация не изменилась. При этом ранее представители правительства США заявляли, что «бан» Huawei связан с угрозами национальной безопасности. В китайской компании уверены: они просто стали «разменной» монетой в американо-китайских спорах.

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