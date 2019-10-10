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Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»

11.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Районная организация ОО «Белорусский союз женщин», возглавляемая Еленой Парфененко заложила «Аллею Матери», 50 саженцев березы было посажено в районе ул. Школьной.

Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»

Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»

 
 
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Районная организация ОО «Белорусский союз женщин», возглавляемая Еленой Парфененко заложила «Аллею Матери», 50 саженцев березы было посажено в районе...
 
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