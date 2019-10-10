Районная организация ОО «Белорусский союз женщин», возглавляемая Еленой Парфененко заложила «Аллею Матери», 50 саженцев березы было посажено в районе ул. Школьной.
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Районная организация ОО «Белорусский союз женщин» заложила «Аллею Матери»
11.10.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Районная организация ОО «Белорусский союз женщин», возглавляемая Еленой Парфененко заложила «Аллею Матери», 50 саженцев березы было посажено в районе ул. Школьной.
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Районная организация ОО «Белорусский союз женщин», возглавляемая Еленой Парфененко заложила «Аллею Матери», 50 саженцев березы было посажено в районе...
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