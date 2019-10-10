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В рамках второго этапа акции «Молодежь за безопасность» в Кривской и Узовской средних школах прошло мероприятие «Один день с БМООСП»

11.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках второго этапа акции «Молодежь за безопасность» и с целью популяризации и пропаганды деятельности Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных в Кривской и Узовской средних школах прошло мероприятие «Один день с БМООСП».

Юные спасатели рассказали ребятам о деятельности, событиях и традициях организации, провели викторину, продемонстрировали видеофильм «Молодежное движение». Примечательно и то, что 46 учащихся были приняты в ряды БМООСП.

Не остался без внимания и вопрос соблюдения правил безопасности жизнедеятельности. Инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Марина Лукьяненко и Александр Хацулёв напомнили учащимся о причинах возникновения пожаров в быту, мерах, принимаемых в случае чрезвычайной ситуации. Рассказали и о мобильном приложении «Помощь рядом», провели различные конкурсы, викторины и презентацию журнала «Юный спасатель». А самые активные получили в подарок брошюру «Правила безопасного поведения в различных ЧС».

Карина РЯБИНИНА

 
 
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В рамках второго этапа акции «Молодежь за безопасность» и с целью популяризации и пропаганды деятельности Белорусской молодежной общественной...
 
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