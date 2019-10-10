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Лукашенко призвал глав СНГ поддержать Зеленского

11.10.2019 15:04 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине, обосновав предложение странно: так как вместо Владимира Зеленского может возникнуть "рассадник" уже даже не национализма.

«Говоря о новой власти в Украине, хотел бы и вас призвать поддержать эту власть. Вы видите тенденцию уже свернуть эту власть, скрутить, свергнуть, но мы должны понимать, кто после этого придет к власти в Украине», - сказал белорусский официальный лидер.

Лукашенко считает, что в случае смены нынешней власти в Украине может возникнуть «рассадник» уже даже не национализма.

Белорусский официальный лидер призвал совместно разрешать замороженные конфликты на постсоветском пространстве. «Вместе были, вместе воевали, а посмотрите, что творится на постсоветском пространстве. Сколько таких конфликтов… Почему мы не решаем эти вопросы? Если мы на что-то способны, надо решать эти проблемы, эти замороженные конфликты. Решать честно, справедливо», – цитирует Лукашенко «Спутник».

Белорусский чиновник также добавил, что Украине не стоило выходить из Содружества: уговаривал не делать это Порошенко - «потому что это хуже, это плохие последствия для Украины», сообщает БелТА.

«Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас (саммите СНГ, БДГ). У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с Президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит. Поэтому не надо делать неправильных шагов, особенно сейчас», - сказал глава Беларуси.

Напомним, что на конференции "Минский диалог" Лукашенко заявил, что сторонами конфликта на востоке Украины являются Украина и Россия. Однако в Москве нести ответственность за этот конфликт не готовы.

 
 
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Александр Лукашенко сегодня на саммите СНГ призвал поддержать действующую власть в Украине, обосновав предложение странно: так как вместо Владимира Зеленского...
 
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