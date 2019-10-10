Мои ученики – это мое вдохновение

У каждого человека есть свой путь, который он выбирает. И счастлив тот, кто, определив свою дорогу, не сожалеет о своем выборе. Борисовчанка Юлия Саункина, решив однажды связать свою профессиональную деятельность с обучением детей музыке, поистине нашла именно свою стезю: порой нелегкую и требующую большой усидчивости, силы воли, терпения и мудрости, но вместе с тем – прекрасную и неповторимую. Ведь музыка – это удивительный творческий процесс, который приносит радость не только окружающим людям, но и прежде всего самому себе, ведь именно музыканты – одни из тех, кто могут подарить людям красоту и хоть на миг заставить их забыть о своих проблемах… Сегодня Юлия – преподаватель по классу цимбал Плисской детской музыкальной школы искусств. И – уже смолевичанка.

– Сама я попала в музыкальную школу, я бы сказала, по воле случая, – говорит Юлия Александровна. – В детстве многие ходят на различные кружки, и как-то я сказала маме, что пойду учиться играть на цимбалах. Это было при общеобразовательной школе. Позже учительница, с которой я начинала, уходила в декретный отпуск, и ей стало жалко меня оставлять, и она «передала» меня своей учительнице в музыкальную школу…

И Юлия стала усердно заниматься. Позже пришел и успех, победы в конкурсах и состязаниях… И решение поступать учиться по этой специальности дальше.

Свое обучение Юлия Александровна продолжила сначала в Молодечненском государственном музыкальном колледже имени М.К.Огинского, затем – в Белорусском государственном университете культуры и искусств, после окончания которого приехала работать по распределению в Плисскую детскую музыкальную школу искусств.





– Когда я еще училась, были такие моменты, когда казалось, что вот все, цимбалы как музыкальный инструмент вымирают, – рассказывает Юлия Александровна. – Сейчас же это, можно сказать, даже эксклюзив, аутентичность. Многие отдают детей учиться именно на цимбалы, это стало модным. Даже когда мы выступаем за границей, видим, с каким неподдельным интересом иностранцы смотрят и на сам инструмент, и на исполнителя!

В музыкальном мире известно, что прекрасный музыкант и прекрасный учитель музыки – это не всегда одно и то же лицо. Есть одаренные музыканты, которые попросту не умеют научить своему искусству других, а есть одаренные педагоги, которые сами на сцене не выступали, но сумели воспитать не одно поколение артистов. Детям Плисской ДМШИ поистине повезло: Юлия Александровна не только талантливый педагог, но и замечательный исполнитель, который своим примером мотивирует не только своих учеников, но и коллег.

Уже на первом году ее трудовой деятельности был создан удивительный и, можно сказать, уникальный дуэт: цимбалы и ударная установка. Воплотили его в жизнь молодые специалисты Плисской ДМШ искусств Юлия Саункина и Александр Шелег, которые со своим номером заняли первое место в первом районном конкурсе «Проявись». Кроме этого, Юлия практически сразу влилась в народный оркестр народных инструментов Плисской детской музыкальной школы искусств, участвует в различных мероприятиях, есть у нее и собственные проекты с учениками.

Но самым главным в своей деятельности она считает наставничество. Для своих учеников педагог – знающий и опытный друг, с которым можно поделиться своими творческими проблемами и получить ответы на многие вопросы, проводник в удивительный мир музыки…

– Для меня в преподавании музыки нет ничего сложного, – признается Юлия Александровна. – Просто свое дело нужно любить. Я – люблю… А когда еще находишь отклик среди руководства и коллег – трудиться хочется с еще большей отдачей. В первый год моей работы в Плисской ДМШИ у меня было 12 учеников, и мне уже тогда хотелось к каждому найти подход, нужные слова, методику, даже, можно сказать, в чем-то на время заменить маму. Я думаю, многого мне удалось достичь. И все мои ученики «шли» примерно на одном уровне, несмотря на разность характеров, уровень подготовки, прилежание. Да, к сердцу каждого ребенка нужно найти свой путь, ведь все детки очень одаренные от природы, и задача педагога это раскрыть! Конечно, есть такие ребята, которые не хотят изначально учиться в музыкальной школе, и они, впрочем, «отсеиваются» сразу, в первый же месяц. Но если ребенок уже почувствовал, понял, куда он попал, то он, конечно, «зажигается».

Раскрыть творческую личность, развить в ученике чувство прекрасного, учить размышлять, раскрыть актерское мастерство, природные данные, помочь в реализации собственных замыслов и проявлении способностей и при этом сделать так, чтобы каждый урок приносил пользу, вдохновение детям и, конечно же, удовлетворение учителю – извечные вопросы, которые стоят перед учителем, и которые Юлия Александровна решает блестяще и с удовольствием.

– Результаты работы Юлии Александровны известны на весь район, – с гордостью горит о ней директор Плисской детской музыкальной школы искусств Лариса Аркадьевна Журавлева. – Ее воспитанники одни из сильнейших на весь район, и я не побоюсь этого сказать! Они, участвуя в престижных конкурсах, привозят призовые места. И, самое главное, ученики очень любят своего педагога, равно как и она их. Более взаимной любви между учителем и учеником нужно еще поискать!

У самой Юлии подрастают две дочери. Но вот и в первом, и во втором отпуске по уходу за ребенком Юлия подолгу не находилась: немного подрастила девчонок – и на работу. Сперва – на полставки. Благо, рядом заботливые и понимающие бабушки и дедушки.

– Когда я уходила в отпуск по уходу за ребенком в первый раз, у меня тоже были очень хорошие дети, и я уже планировала вывозить их на конкурсы, пробовать свои силы, – рассказывает педагог. – И тут я представила, что если просижу три года дома, их-то уже не будет, и весь мой труд, мои и их усилия пойдут прахом! Все наработки, достижения… Как я могла предать своих учеников? Сердце мое было не на месте. И я решила такого не допустить… Подрастив ребенка, я вернулась в школу. И со второй дочерью в этот раз получилось так же.

Учитывая то, что Юлия Александровна много внимания отдает воспитанию своих учеников, ее собственные дочери не обделены вниманием мамы и уже проявляют творческие способности. К примеру, старшая дочь уже поет, рисует и играет на скрипке!

Талант учителя, пожалуй, заключается не только в умении передать знания другим, но и в умении делать трудные вещи легкими и интересными. Стараниями Юлии Александровны в Плисской школе родился неповторимый в своем роде творческий коллектив «Cymbals Band», который с первых аккордов покоряет зрителя своим мастерством и необычной постановкой номера. Состав коллектива меняется по мере взросления учеников, и сегодня в нем на цимбалах играют Полина Симончик и Арина Баравик, на ударных – Артем Малиновский.

Все номера «Cymbals Band» – яркие и необычные, хорошо запоминаются зрителям. Коллектив на цимбалах исполняет попурри песен из мультфильма «Маша и Медведь», Верки Сердючки (произведение было написано специально для коллектива белорусским композитором Юлией Стешиной) и другие.

– Если честно, то я считаю, что ученикам нужно обязательно участвовать в конкурсах! – убеждена Юлия. – Да, мы не всегда, как говорится, «хватаем звезды с неба». Но на различных конкурсах мы приобретаем бесценный опыт, да и ребята, войдя во вкус, в следующий раз хотят выступить лучше, что только идет им на пользу! Ведь музыкант, пусть он еще и маленький, должен играть не пальцами, а душой… На многих конкурсах дети играют классику. А хочется чем-нибудь удивить, зацепить. Нам повезло сотрудничать с композитором Юлией Стешиной. Я знакома с ней по учебе в Молодечно, а затем она закончила Петербургскую консерваторию и по счастливой случайности оказалась в Борисове, где мы снова встретились. Я обратилась к ней со своими идеями, она охотно откликнулась. И, надо сказать, наше сотрудничество весьма успешно: ее «Сердючка» уже года три из нашего репертуара не исчезает.

У коллектива «Cymbals Band» много побед на различных конкурсах. Привлекает внимание и внешний вид исполнителей: и костюмы из образа Сердючки со звездами на шапочках, и «Машины» сарафаны и платочки… Юлия Александровна – настоящая рукодельница. Именно благодаря ее стараниям и умелым рукам, ребята превосходно выглядят на всех выступлениях.

– Мои ученики – это мое вдохновение, – признается Юлия Саункина. – Не хотели бы они постигать новое, учиться, добиваться результатов – наверное, и мне не хотелось бы идти на работу, на которую, я хочу заметить, всегда иду с удовольствием! Я не могу подвести своих ребят. Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, продолжаю самосовершенствоваться и я сама, собираю все самое лучшее и интересное, чтобы отдать свой опыт и знания детям. Вместе с ними окунаюсь в мир детства, учусь у них душевной чистоте…

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– Я дорожу Юлией Александровной, дорожу всеми своими педагогами, – говорит Лариса Аркадьевна Журавлева. – Все они являются образцом друг для друга и для своих учеников, обладают такими замечательными качествами, как целенаправленность, принципиальность, настойчивость, выдержка, музыкальность, педагогический такт. Именно учитель ведет своего воспитанника к цели, к результату, к победе, которая, возможно, еще далека. Не дает ему отчаиваться, поддерживает веру в конечный результат. И эти качества, по моему мнению, определяют успех деятельности учителя музыки.

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

Фото автора.