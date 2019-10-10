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К «Дожинкам» в сети появилась аэросъемка Борисова
11.10.2019 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
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На сайте издательского дома «Беларусь сегодня» появилось аэровидео Борисова, снятое в ультравысоком разрешении 4k UHD. Ролик рассказывает об истории города и его...
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