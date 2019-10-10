На сайте издательского дома « Беларусь сегодня » появилось аэровидео Борисова, снятое в ультравысоком разрешении 4k UHD. Ролик рассказывает об истории города и его знаковых объектах. Особенно символично то, что видео заканчивается съемками с «Борисов-арены», где 12 октября состоится областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дожинки-2019».

Предлагаем вам насладиться этими уникальными пейзажами вместе с нами.