Профилактика – прежде всего!

В Смолевичском районе продолжается активная пожарно-профилактическая работа, направленная на привлечение внимания всех категорий граждан к проблеме роста количества пожаров.





Так, в течение рабочей недели работники Смолевичского РОЧС направили все силы на информирование граждан о требованиях норм и правил пожарной безопасности и о необходимости их соблюдения. Внимание было уделено и Курганскому сельсовету. С пожарно-техническими обследованиями были посещены домовладения деревень Кленник и Курганье. Также были посещены Алесинская врачебная амбулатория и Кленникский фельдшерско-акушерский пункт, с трудовыми коллективами которых были проведены беседы.





Для наибольшего охвата граждан в информировании работниками Смолевичского РОЧС проводится оповещение с помощью СГУ служебного автомобиля. После таких информирований граждане выходят из своих домов, просят работников остановиться и рассказать подробнее о сложившейся обстановке с пожарами. Такие оповещения, а в последствии и дворовые сходы , уже прошли в деревнях Потичево, Асташонки, Кленник и Курганье.

Корр. «КС».