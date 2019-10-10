Все чаще и чаще в теплое время года по оперативным сводкам МЧС проходят тревожные сообщения о случаях травмирования людей в результате обрушения грунта при проведнии земляных работ. Результат таких происшествий может быть разным: от травм легкой степени тяжести до смертельного исхода. Произойти подобный несчастный случай может как при работе бригад, которые проводят земляные работы в рамках своей профессиональной деятельности, так и на личных подворьях граждан, например, при выкапывании ямы под местную канализацию или водопровод.

На территории Минской области в этом году произошло более десяти случаев обвала грунта, в которых пострадали люди. Два из них — на территории Смолевичского района.

Первый случай произошел в деревне Петровичи Драчковского сельсовета в конце весны, когда аварийная бригада устраняла последствия аварии. Тогда пострадали двое рабочих. К счастью, оба остались живы и быстро пошли на поправку. Второй случай произошел 23 сентября по улице Якуба Колоса в городе Смолевичи. При копании траншеи под водопровод землей засыпало двух мужчин. Одному из пострадавших оказать помощь удалось быстро, второму понадобилась помощь спасателей. Первого мужчину уже выписали из больницы, второй в тяжелом состоянии находится в Минской областной больнице.

— Многие люди не осознают степени опасности, которая может подстерегать их при проведении замляных работ, — рассказывает начальник Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Николай Наумик. — Особенно это касается сельских жителей, которые в основном все работы выполняют своими силами. При проведении работ нужно в первую очередь убедиться, что в месте ваших работ не пролегают кабельные трассы и отсутствуют другие подземные сооружения. При рытье траншей грунт необходимо откладывать от края на расстояние не менее полуметра, а камни отбрасывать за откидываемый грунт во избежание скатывания их обратно. Чтобы обезопасить себя от обрушения стенок траншеи, нужно укрепить их с помощью досок толщиной не менее 3 сантиметров и бревен-распорок. После окончания работ, распорки снимают, начиная снизу.

Также нужно помнить, что производя подобные работы, в обязательном порядке кто-то должен находиться наверху. Чтобы в случае внезапного обрушения грунта, он мог оказать помощь или своевременно вызвать работников службы спасения.

Надежда МОЛЧАНОВА.