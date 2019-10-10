КРАЖА ИМУЩЕСТВА

29 сентября возбуждено уголовное дело по заявлению от жителя г.Жодино К. о том, что неустановленное лицо с дачного участка в с/т «Летний Вечер», вблизи д.Заброденье, тайно похитило кузов автомобиля ВАЗ, а также автомобиль ВАЗ 2105 в неисправном состоянии.

1 октября в милицию обратился житель д.Гончаровка М.: с погрузчика «Амкодор 342», стоявшего на ул.Цветочной в д.Гончаровка, была похищена АКБ.

2 октября возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы г.Минск П.: с веранды ее дачного дома по ул.Центральной в с/т «Родничок-89», вблизи д.Калюжки, похищена водная станция.

2 октября в дежурную часть обратился глава КФХ «А.»: неустановленное лицо проникло в помещение ангара СТО КФК в д.Вызволенье, откуда похитило два набора инструментов, углошлифовальные машинки, принадлежащие предприятию.

2 октября в милицию обратился житель д.Копище В.: неустановленное лицо, взломав замок двери, проникло в дачный дом по ул.Набережной в д.Ковалевщина, откуда тайно похитило две бутылки водки, пачку сигарет.

2 октября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению жительницы д.Заболотье П. о том, что из клеток, расположенных на участке по ул.Куприянова в д.Заболотье, были похищены 2 крольчихи породы «Великан». Установлено, что преступление совершила жительница аг.Заболотье П.,1973 г.р., не работающая, ранее судимая. Похищенное изъято.

3 октября в милицию обратился житель г. Жодино П.: неустановленное лицо, разбив стекло окна ПВХ, проникло в помещение строящегося дома, расположенного на земельном участке в с/т «Раница-96», вблизи д.Яловица, откуда тайно похитило денежные средства, музыкальный центр.

5 октября в Смолевичский РОВД обратился жодинец С.: с участка дома по ул.Центральной в с/т «Родничок», вблизи д.Калюжки, похищен прицеп МАЗ.

5 октября РОСК возбуждено уголовное дело по заявлению гражданина З., БПМЖ: неустановленное лицо из сумок тайно похитило имущество З., пропажа которого была обнаружена в квартире дома по ул. 50 лет Октября в г.Смолевичи. Установлено, что данное преступление совершил житель г.Минска И., 1985 г.р, ранее судимый, не работающий. И. задержан. Похищенное имущество частично изъято.

5 октября в милицию обратился житель г.Жодино Б.: неустановленное лицо, выставив оконную раму, проникло в жилой дом по ул. Приозерной в д.Кудрищино, откуда похитило 4 шины и 4 металлических диска.

РАСКРЫТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Установлено, что 30 сентября кражу имущества вблизи д.Заброденье, принадлежащего гражданину К., совершили: жители г.Жодино Б., 1975 г.р., не работающая, ранее не судимая, и Д., 1972 г.р., судимостей не имеющий. Часть похищенного имущества изъята.

ГРАБЕЖ

После проведенной проверки возбуждено уголовное дело по поступившему сообщению от жителя пос.Усяж С., 1941 г.р. о том, что неустановленное лицо, имея умысел на открытое похищение имущества, находясь вблизи дома 7 по ул. Промышленной в пос.Усяж, пыталось открыто похитить принадлежащие заявителю денежные средства, однако не смогло довести свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам (ввиду активного сопротивления потерпевшего С.). Установлено, что преступление совершил гражданин В.,1992 г.р., проживающий в пос.Усяж, не работающий, ранее не судимый.

ХУЛИГАНСТВО

1 октября несовершеннолетний Б., уроженец и житель д.Тадулино, ранее не судимый, находясь вблизи здания заводоуправления ОАО «ТБЗ Усяж» в пос.Усяж, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, нанес один удар рукой по объемной пластиковой композиции «Я люблю Усяж», из светодиодных букв установленной на газоне возле здания, чем повредил ее.

ХИЩЕНИЕ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

3 октября возбуждено уголовное дело по поступившему заявлению от жителя г.Смолевичи К. в отношении неустановленного лица, которое похитило с его банковской карты денежные средства.

ДТП С ПОСТРАДАВШИМИ

1 октября по материалам проведенной проверки возбуждено уголовное дело в отношении жителя г.Минска С., 1950 г.р., ранее не судимого, который 19.04.2019г., около 20.45, управляя личной машиной «Ауди», двигаясь на 30-м км автодороги Смолевичи-Негорелое в направлении аг.Замосточье Минского района, вблизи д.Калита совершил наезд на движущуюся на велосипеде в попутном направлении минчанку Д., 1984 г.р., которая при ДТП получила телесные повреждения.

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За истекший период сотрудниками Смолевичского РОВД было составлено 125 административных протоколов в отношении граждан, выявлено 2 случая мелкого хулиганства, 1 случай мелкого хищения, 5 случаев появления граждан в общественном месте в нетрезвом виде. Кроме этого, зафиксировано 103 случая нарушений ПДД, выявлен 1 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ПОЖАРЫ

2 октября поступило сообщение о загорании квартиры в пос.Октябрьский на ул.Спортивной. Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электроприборов.

6 октября в деревнях Приборье Жодинского сельсовета и Яворовщина Пекалинского сельисполкома загорелись бани. Причиной обоих пожаров послужили перекалы печи.

Подготовила

Ольга ЦЫБУЛЬКО.

(Информация предоставлена Смолевичским РОВД, Смолевичским РОЧС, Смолевичским РОСК).