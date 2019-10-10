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Проведены мониторинги

11.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Мониторинг СПА на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района»

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг систем пожарной автоматики обслуживающей организации ООО ПКФ «Спецпромсервис» на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» (руководитель Ларченко Д.В.), в ходе которого нарушений в части обеспечения работоспособности и исправности систем ПА не выявлено.

Мониторинг СПА на объектах ГУК «Библиотечная сеть Хотимского района»

Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг систем пожарной автоматики обслуживающей организации ООО ПКФ «Спецпромсервис» на объектах ГУК «Библиотечная сеть Хотимского района» (руководитель Ларченко Д.В.), в ходе которого нарушений в части обеспечения работоспособности и исправности систем ПА не выявлено.

Проведен мониторинг ГУК «Библиотечная сеть Хотимского района»

Хотимским районным отделом по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг государственного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сеть Хотимского района», руководителем которого является Лобова Юлия Ивановна.

При проведении мониторинга проводилась проверка: наличия и исправности первичных средств пожаротушения, организации противопожарного режима. Проведена проверка знаний работниками порядка действий в случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций, правил пользования огнетушителем

В ходе проведения мониторинга были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

Отсутствует общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности.

Не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям.

В наружных эвакуационных дверях не установлены замки, обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа,

В детской библиотеке отделка стен тамбура эвакуационного выхода выполнена из горючих материалов.

В центральной библиотеке направление открывания дверей запасного эвакуационного выхода из коридора наружу и читального зала в коридор выполнены не по ходу эвакуации.

По результатам проведения мониторинга руководителю субъекта Лобовой Ю.И. вручены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Выборочная проверка. Хотимск

Инспекцией надзора и профилактики Хотимского РОЧС проведена выборочная проверка ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района».

В ходе проведения выборочной проверки были выявлены следующие нарушения:

  1. не организована подготовка работников по программам пожарно-технического минимума, определяемым Министерством по чрезвычайным ситуациям, и проведение противопожарных инструктажей, а также обучение работников мерам пожарной безопасности
  2. В наружных эвакуационных дверях не установлены замки, обеспечивающие возможность свободного открывания изнутри без ключа
  3. не произведена перезарядка имеющихся огнетушителей
  4. не произведена проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением акта готовности к применению.
    5.    не произведена переработка плана эвакуации в соответствии с формой, определяемой Министерством по чрезвычайным ситуациям.

Директору ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» Прошкиной Е.В. вручено предписание для устранения выявленных нарушений.

Владислав СОЛОВЬЕВ,

Инспектор СПиВО Хотимского РОЧС

 

 
 
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Мониторинг СПА на объектах ГУК «Централизованная клубная система Хотимского района» Инспекцией НиП Хотимского РОЧС проведен мониторинг систем пожарной...
 
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