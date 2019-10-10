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Быть мамой – это настоящее счастье!

11.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Быть мамой – это тяжелая и ответственная работа. А еще – это каждодневная радость и огромное счастье, как у Галины Ващилиной. И помножены они на пять — по количеству детей.

Многодетных семей сегодня в нашей стране, в том числе и в Хотимске, становится все больше. Все больше мам и пап находят свое счастье в воспитании детей. И семья Ващилиных из числа таких супружеских пар.
Росла Галина в многодетной семье под постоянным присмотром двух старших братьев, которые младшую сестренку в обиду не давали. Как и все девочки, она хотела большую, крепкую и дружную семью, и ее мечтам было суждено сбыться. Сейчас кроме любящего мужа, ее окружают пять лапочек-дочек: Карина, Мария, Янина, Евгения и самая маленькая – четырехлетняя Анастасия.
Вечера в такой большой семье довольно насыщенные: стирка, готовка, уборка – все домочадцы вносят свой посильный вклад в домашние дела, понимают – мама сильно устает за день. А свободные минуты, которые выдаются так редко, Галина Евгеньевна уделяет своему любимому занятию – вязанию.
Быть мамой – это не только счастье, но и большая ответственность. Ведь непросто уделять внимание каждому ребенку, дарить частичку любви и тепла, уважать как личность, замечать проблемы, помогать преодолевать трудности. Но Галина Ващилина с этим блестяще справляется. Потому что она Мама. Настоящая, с большой буквы.

Дмитрий Дмитриев.
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Быть мамой – это тяжелая и ответственная работа. А еще – это каждодневная радость и огромное счастье, как у Галины Ващилиной. И помножены они на пять — по...
 
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Полесская правда
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