… Он же Пушкин

Источник материала: Новости Хотимска

В ближайшее воскресенье все работники культуры Республики Беларусь отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты я беседую с одним из представителей этой сферы. Имя его, думаю, известно многим, и не только по спектаклям, поставленным по его пьесам, стихам, но и по статьям в районной газете. Мой собеседник Александр Александрин.

– Александр, здравствуйте. Мне как вашему коллеге, часто задают вопрос: «Так, где же работает Александрин? В районном Центре культуры, или в редакции районной газеты?»

– Этот вопрос задают и мне. Вношу ясность. Я работаю в двух организациях. Около 15 лет я по основной работе был журналистом, прошел путь от корректора до начальника одного из отделов районной газеты «Шлях Кастрычника», но вместе с тем параллельно сотрудничал с Центром культуры по совместительству. Три года назад получил предложение перейти «в культуру» на должность методиста РЦК. Согласился. Но и работу в редакции газеты не оставил. Сохранил за собой должность корреспондента. У меня два родных коллектива, которые я очень ценю. Надеюсь, что такое положение сохранится и дальше.

– Пытаетесь усидеть на двух стульях?

– Спорное высказывание. Чехов, когда его спрашивали о том, что для него важнее медицина, или литература, отвечал: медицина – это жена, литература – любовница. И не заставляйте меня делать выбор. В любом случае я буду жалеть. Перефразируя классика, могу сказать, что журналистика – это жена, культура – любовница. Мне комфортно так.

– И все же, вы: поэт, драматург, актер, конферансье, журналист, фотограф, краевед… Может, что упустил? Что для вас на первом месте?

– Журналист. Уже в школе я определил для себя эту профессию. Хотя стихи сочинять начал намного раньше. Я тогда еще и писать не умел, но что-то уже рифмовал.

– И, тем не менее, следуя вашему же высказыванию, вы ушли к любовнице. В культуру. Давайте остановимся на этом. Чем вас привлекает сцена?

– Страшное признание делаю: я очень боюсь сцены. Я никогда не хотел быть артистом, но жизнь сама подталкивала меня к этому. Мне интересней писать, придумывать сюжеты, диалоги, мизансцены. Хотя мой дебют как артиста состоялся еще в детском саду. Это было в Свердловске (сейчас Екатеринбург), я родился и до 10 лет жил в этом городе. Родители по совету воспитательницы отдали меня в театральный кружок. Я оттуда яростно сбегал. Затем в школе (уже в Хотимске) к 200-летию со дня рождения Пушкина, моя преподавательница русского языка и литературы Надежда Ивановна Ковалева буквально силой заставила меня играть Евгения Онегина в небольших сценках по сюжету романа. Должен сказать, мы (я и две мои партнерши, исполнительницы роли Татьяны Лариной) имели успех. Отрывки из «Онегина» мы показывали на многих площадках: РЦК, библиотеки, школьные вечера. Затем был большой перерыв. Я окончил школу, отслужил в армии, стал журналистом. Начал писать пьесы. Одну из первых показал главному режиссеру РЦК Татьяне Паседько. Она поставила по ней спектакль. Затем принес еще одну пьесу. И Татьяна предложила мне, пока нет претендента на главного героя, самому почитать текст на сцене во время репетиций. Это была ее хитрость. Сначала я просто читал текст, потом стал выполнять действия, а затем мне объявили, что роль буду играть я. Времени искать замену нет. Так я стал артистом. Перед каждым выходом на сцену я заставляю себя сделать первый шаг. Это неимоверно трудно. С каждым выходом на сцену, я побеждаю страх перед ней.

– Давайте разовьем эту тему. Хотимский народный любительский театр «Прамень», автором спектаклей которого вы являетесь, известен не только в Хотимске, но и в Могилеве и других городах Беларуси, имеет много наград. Какова ваша заслуга в этом?

– Не мне судить. Я придумываю истории. А воплощение их на сцене – это работа режиссёра и артистов. Не один из спектаклей я не имею права назвать своим. Это общий труд всей труппы. Все спектакли – принадлежат театру «Прамень». Но сейчас поступили предложения от других театральных коллективов Могилевской области поставить мои пьесы. Мне самому интересно, что из этого выйдет.

– А самому легко играть придуманных тобой же персонажей?

– В этом вечная борьба сценаристов и режиссеров. Я вижу определенного персонажа одним, а режиссёр – другим. На репетициях мы спорим с режиссером «Праменя» Татьяной Паседько, можем даже разругаться. Это нормальный рабочий процесс. Но, сделав совместно более 10 постановок, я признаю, что режиссер всегда прав. На данный момент мы (театр «Прамень») уже более 6 лет являемся лучшим любительским театром Могилевской области. И в этом большая заслуга именно Татьяны Паседько как режиссера.

– А стихи продолжаете писать?

– Опять же отвечу словами классика мировой литературы Артюра Рембо: стихи нужно писать до 30 лет. А после найдите в себе силы либо бросить это дело, либо застрелиться. Хотя сам продолжал писать и после 30 лет. Я нашел в себе силы. Нет, я пишу. Но одно, два, пять, десять достойных стихотворений в год – это не творчество. Драматургия мне интересней.

– Излюбленный вопрос всех журналистов: какие у вас творческие планы?

– Планы есть. Но на то они и планы, чтобы о них не говорить до поры. Есть ряд недописанных вещей, к которым хочу вернуться. Есть ряд новых задумок. Я ужасно ленив, каюсь в этом. Поэтому, в планах, чтобы все планы воплотились в реальность, а не остались планами. О, как завернул!

– В завершении не могу не задать вопрос: почему вас называют Пушкин?

– Как говорят в Одессе: «А я знаю?» Впервые так назвали еще в школе. А окончательно приклеилось «второе имя» позже. Возможно, потому что вьющиеся волосы (хоть не брюнет) и стихи пишу. В любом случае, я не обижаюсь. Это достойное и лестное для меня сравнение.

Беседу вел Алесь Лесин