ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

… Он же Пушкин

11.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

В ближайшее воскресенье все работники культуры Республики Беларусь отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты я беседую с одним из представителей этой сферы. Имя его, думаю, известно многим, и не только по спектаклям, поставленным по его пьесам, стихам, но и по статьям в районной газете. Мой собеседник Александр Александрин.

– Александр, здравствуйте. Мне как вашему коллеге, часто задают вопрос: «Так, где же работает Александрин? В районном Центре культуры, или в редакции районной газеты?»
– Этот вопрос задают и мне. Вношу ясность. Я работаю в двух организациях. Около 15 лет я по основной работе был журналистом, прошел путь от корректора до начальника одного из отделов районной газеты «Шлях Кастрычника», но вместе с тем параллельно сотрудничал с Центром культуры по совместительству. Три года назад получил предложение перейти «в культуру» на должность методиста РЦК. Согласился. Но и работу в редакции газеты не оставил. Сохранил за собой должность корреспондента. У меня два родных коллектива, которые я очень ценю. Надеюсь, что такое положение сохранится и дальше.
– Пытаетесь усидеть на двух стульях?
– Спорное высказывание. Чехов, когда его спрашивали о том, что для него важнее медицина, или литература, отвечал: медицина – это жена, литература – любовница. И не заставляйте меня делать выбор. В любом случае я буду жалеть. Перефразируя классика, могу сказать, что журналистика – это жена, культура – любовница. Мне комфортно так.
– И все же, вы: поэт, драматург, актер, конферансье, журналист, фотограф, краевед… Может, что упустил? Что для вас на первом месте?
– Журналист. Уже в школе я определил для себя эту профессию. Хотя стихи сочинять начал намного раньше. Я тогда еще и писать не умел, но что-то уже рифмовал.
– И, тем не менее, следуя вашему же высказыванию, вы ушли к любовнице. В культуру. Давайте остановимся на этом. Чем вас привлекает сцена?
– Страшное признание делаю: я очень боюсь сцены. Я никогда не хотел быть артистом, но жизнь сама подталкивала меня к этому. Мне интересней писать, придумывать сюжеты, диалоги, мизансцены. Хотя мой дебют как артиста состоялся еще в детском саду. Это было в Свердловске (сейчас Екатеринбург), я родился и до 10 лет жил в этом городе. Родители по совету воспитательницы отдали меня в театральный кружок. Я оттуда яростно сбегал. Затем в школе (уже в Хотимске) к 200-летию со дня рождения Пушкина, моя преподавательница русского языка и литературы Надежда Ивановна Ковалева буквально силой заставила меня играть Евгения Онегина в небольших сценках по сюжету романа. Должен сказать, мы (я и две мои партнерши, исполнительницы роли Татьяны Лариной) имели успех. Отрывки из «Онегина» мы показывали на многих площадках: РЦК, библиотеки, школьные вечера. Затем был большой перерыв. Я окончил школу, отслужил в армии, стал журналистом. Начал писать пьесы. Одну из первых показал главному режиссеру РЦК Татьяне Паседько. Она поставила по ней спектакль. Затем принес еще одну пьесу. И Татьяна предложила мне, пока нет претендента на главного героя, самому почитать текст на сцене во время репетиций. Это была ее хитрость. Сначала я просто читал текст, потом стал выполнять действия, а затем мне объявили, что роль буду играть я. Времени искать замену нет. Так я стал артистом. Перед каждым выходом на сцену я заставляю себя сделать первый шаг. Это неимоверно трудно. С каждым выходом на сцену, я побеждаю страх перед ней.
– Давайте разовьем эту тему. Хотимский народный любительский театр «Прамень», автором спектаклей которого вы являетесь, известен не только в Хотимске, но и в Могилеве и других городах Беларуси, имеет много наград. Какова ваша заслуга в этом?
– Не мне судить. Я придумываю истории. А воплощение их на сцене – это работа режиссёра и артистов. Не один из спектаклей я не имею права назвать своим. Это общий труд всей труппы. Все спектакли – принадлежат театру «Прамень». Но сейчас поступили предложения от других театральных коллективов Могилевской области поставить мои пьесы. Мне самому интересно, что из этого выйдет.
– А самому легко играть придуманных тобой же персонажей?
– В этом вечная борьба сценаристов и режиссеров. Я вижу определенного персонажа одним, а режиссёр – другим. На репетициях мы спорим с режиссером «Праменя» Татьяной Паседько, можем даже разругаться. Это нормальный рабочий процесс. Но, сделав совместно более 10 постановок, я признаю, что режиссер всегда прав. На данный момент мы (театр «Прамень») уже более 6 лет являемся лучшим любительским театром Могилевской области. И в этом большая заслуга именно Татьяны Паседько как режиссера.
– А стихи продолжаете писать?
– Опять же отвечу словами классика мировой литературы Артюра Рембо: стихи нужно писать до 30 лет. А после найдите в себе силы либо бросить это дело, либо застрелиться. Хотя сам продолжал писать и после 30 лет. Я нашел в себе силы. Нет, я пишу. Но одно, два, пять, десять достойных стихотворений в год – это не творчество. Драматургия мне интересней.
– Излюбленный вопрос всех журналистов: какие у вас творческие планы?
– Планы есть. Но на то они и планы, чтобы о них не говорить до поры. Есть ряд недописанных вещей, к которым хочу вернуться. Есть ряд новых задумок. Я ужасно ленив, каюсь в этом. Поэтому, в планах, чтобы все планы воплотились в реальность, а не остались планами. О, как завернул!
– В завершении не могу не задать вопрос: почему вас называют Пушкин?
– Как говорят в Одессе: «А я знаю?» Впервые так назвали еще в школе. А окончательно приклеилось «второе имя» позже. Возможно, потому что вьющиеся волосы (хоть не брюнет) и стихи пишу. В любом случае, я не обижаюсь. Это достойное и лестное для меня сравнение.
Беседу вел Алесь Лесин

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшее воскресенье все работники культуры Республики Беларусь отметят свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты я беседую с одним из...
 
Новости дня
Новости разные
 
В рамках второго этапа акции «Молодежь за безопасность» в Кривской и Узовской средних школах прошло мероприятие «Один день с БМООСП»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
11.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика