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Нарушитель-рецидивист задержан пьяным на белорусско-украинской границе

11.10.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

10 октября в Кобринском районе пинские пограничники за попытку нарушения государственной границы задержали 45-летнего жителя Брестской области в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушитель-рецидивист задержан пьяным на белорусско-украинской границе

Мужчина находился в километре от белорусско-украинской границы. Примечательно, что в сентябре текущего года он уже пытался нелегально попасть в Украину. В ходе проведения разбирательств было установлено, что житель Кобринского района был ранее судим за кражи и грабежи. Теперь за повторную попытку нарушения государственной границы в течение года ему вновь грозит уголовная ответственность.

Нарушитель законодательства о Государственной границе задержан для дальнейшего разбирательства.

 
 
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  10 октября в Кобринском районе пинские пограничники за попытку нарушения государственной границы задержали 45-летнего жителя Брестской области в состоянии...
 
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