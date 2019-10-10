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Нарушитель-рецидивист задержан пьяным на белорусско-украинской границе
11.10.2019 16:52 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
10 октября в Кобринском районе пинские пограничники за попытку нарушения государственной границы задержали 45-летнего жителя Брестской области в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина находился в километре от белорусско-украинской границы. Примечательно, что в сентябре текущего года он уже пытался нелегально попасть в Украину. В ходе проведения разбирательств было установлено, что житель Кобринского района был ранее судим за кражи и грабежи. Теперь за повторную попытку нарушения государственной границы в течение года ему вновь грозит уголовная ответственность.
Нарушитель законодательства о Государственной границе задержан для дальнейшего разбирательства.
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10 октября в Кобринском районе пинские пограничники за попытку нарушения государственной границы задержали 45-летнего жителя Брестской области в состоянии...
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