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Mash: Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Источник материала: Tut.by
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора,
Источник утверждает, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.
Кроме того сегодня ее дочь, 23-летняя Анна, написала в instagram-аккаунте актрисы, который не велся с сентября:
Помимо этого, девушка лично поблагодарила Стаса Михайлова, Николая Баскова, Наташу Королеву и других артистов за оказанную помощь.
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Медики пытаются не допустить перехода в кому.
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