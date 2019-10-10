Mash: Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

Источник материала: Tut.by

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщает telegram-канал mash. Это диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.

Источник утверждает, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.

Кроме того сегодня ее дочь, 23-летняя Анна, написала в instagram-аккаунте актрисы, который не велся с сентября:

Помимо этого, девушка лично поблагодарила Стаса Михайлова, Николая Баскова, Наташу Королеву и других артистов за оказанную помощь.