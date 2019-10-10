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Mash: Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора

11.10.2019 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщает telegram-канал mash. Это диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит.

Источник утверждает, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться, на все процедуры её перевозят с помощью специальных каталок. Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому.

Кроме того сегодня ее дочь, 23-летняя Анна, написала в instagram-аккаунте актрисы, который не велся с сентября:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От лица всей нашей семьи хотим выразить огромную благодарность друзьям, которые проявили инициативу по созданию аккаунта против лжи и травли в СМИ! Но, к сожалению, Инстаграмм аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk заблокировали. Очень жаль, что такой искренний и массовый единый порыв робототизированная система не смогла переварить! Столько неравнодушных людей к нам присоединилось всего за один день! Увы, восстановить аккаунт пока не удаётся. Мы приняли решение, что будем продолжать прямо здесь. Любим и благодарим всех наших близких и родных, друзей, коллег и всех неравнодушных за поддержку!!! Спасибо Вам @stas_mihailoff @inamikhaylova @igorgulyaevofficial @nikolaibaskov @lamareesvetlanaermolova @evakanchelskiss @eminofficial @navatskiy @zara_music @ann_semenovich @sever_elena @koroleva__star @innamalikova @navkanatalia @evarudneva #противлживсми #анастасиязаворотнюк #заворотнюк

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Помимо этого, девушка лично поблагодарила Стаса Михайлова, Николая Баскова, Наташу Королеву и других артистов за оказанную помощь.

 
 
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